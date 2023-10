[Info Numerama] Un groupe de cybercriminels a commencé à mettre en ligne des données personnelles des employés de la cristallerie Baccarat.

Le groupe de hackers Black Basta a revendiqué ce 16 octobre 2023 la cyberattaque contre la célèbre cristallerie Baccarat. Sur leur site darknet, les cybercriminels ont publié un extrait des informations dérobées afin de mettre la pression sur l’entreprise. Parmi les documents mis en ligne, on trouve déjà les pièces d’identité d’employés, des fichiers administratifs ainsi que des plaintes en interne. Les malfaiteurs ont seulement commencé à dévoiler la base de données. La somme exigée par les hackers pour stopper la fuite n’a pas été précisée.

Baccarat a été victime d’une cyberattaque par ransomware le 27 septembre dernier. Les cybercriminels ont chiffré les dossiers de l’entreprise victime et demandent une rançon afin de débloquer les données. Dans un communiqué envoyé la presse, la prestigieuse cristallerie avait indiqué : « Baccarat est confrontée à l’indisponibilité d’une partie de ses données mais rien n’indique pour l’instant que des données personnelles ou confidentielles de ses clients, salariés ou partenaires aient été compromises. » La PDG, Maggie Henriquez, avait donné une interview à l’Est Républicain, le jour même, déclarant : « Les données sont protégées à ce jour. »

La revendication de l’attaque sur le site de Black Basta. // Source : Numerama

Des centaines de victimes du ransomware Black Basta

Black Basta est un collectif de cybercriminels russophone, spécialiste du ransomware. Le gang a adopté le modèle du ransomware-as-service : le logiciel malveillant est géré par une équipe et loué à des pirates affiliées, comme on ferait louer Photoshop, par exemple. Les hackers se chargent d’attaquer les cibles et si l’une d’elles finit par verser une rançon, les gérants de Black Basta toucheront une commission sur les gains.

Selon un rapport de TrendMicro, ces hackers utilisent le réseau malveillant Qakbot pour distribuer des milliers de mails piégés et lancer leur attaque une fois que des internautes sont tombés dans le piège des pièces jointes. Black Basta est un groupe prolifique sur la scène du crime. Chaque année, le gang de hackers revendique plusieurs centaines de victimes.

