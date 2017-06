Microsoft la fermeture progressive de Docs.com. Celui-ci est destiné à être remplacé par SlideShare, acquis en même temps que le réseau social professionnel LinkedIn.

Vous vous serviez de Docs.com pour partager des documents de la suite bureautique Microsoft Office (comme Word et PowerPoint) mais aussi des fichiers PDF ? Il va vous falloir vous faire une raison : la firme de Redmond ne considère plus cette plateforme pertinente et a donc décidé de procéder à sa fermeture.

Afin que vous puissiez prendre les dispositions qui s’imposent, Microsoft va procéder par étapes. L’échéance principale est fixée au 15 décembre 2017, date à laquelle ce sera la « fin officielle de l’accès au site Docs.com et à ses contenus. À partir cette date, le site ne sera plus accessible ».

Plusieurs autres dates à retenir si vous utilisez Docs.com, disponibles dans une foire aux questions mise en place pour l’occasion, à commencer par celle du 9 juin, où il a été décidé de mettre « fin [à] la possibilité de créer des comptes Docs.com », et celle du 15 mai 2018, où « tous les liens » Docs.com pointant vers les contenus se trouvant sur OneDrive « cesseront de fonctionner ».

« L’arrêt du service Docs.com a pour but de rationaliser nos offres dans ce domaine et de vous fournir une expérience plus cohérente », poursuit Microsoft, en soulignant que son acquisition de LinkedIn lui a permis de mettre la main sur SlideShare. Or, du point de vue de l’éditeur américain, cette solution « constitue la plateforme idéale pour la publication de vos contenus Word, PowerPoint et PDF ».