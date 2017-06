Andromeda OS ne verrait pas le jour. Le développement de ce système, dont l'ambition était d'unir Android et Chrome OS, serait abandonné par Google pour Fuchsia, une plateforme entièrement nouvelle.

La convergence mobile/desktop est un vieux rêve. Microsoft équipe tous ses appareils d’un même Windows 10, et Apple profite de son écosystème pour assurer la continuité entre iOS et macOS. Google voulait ainsi, avec Andromeda, apporter des éléments de Chrome OS sur une base Android pour combler le fossé entre les deux mondes. Sauf que cela semble être du passé.

C’est Stephen Hall, managing editor du site spécialisé 9to5Google, qui obtient l’information de deux sources anonymes. Il poursuit en suggérant qu’un certain nombre de projets hardware de Mountain View, destinés à Andromeda, se retrouveraient ainsi en suspens, même si les efforts produits jusque-là devraient être recyclés ailleurs.

So yeah, got a second source on this now : Andromeda was shelved. Some of the work being moved to other things, though. Trying to learn more.

