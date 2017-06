Pour la première fois, les énergies renouvelables ont permis de générer plus de la moitié de l'électricité produite au Royaume-Uni. Le record a été atteint le 7 juin 2017 à midi, alors que la météo était particulièrement favorable.

Un peu plus d’un mois après s’être passée d’électricité au charbon pendant vingt-quatre heures, la Grande-Bretagne vient à nouveau de s’illustrer en matière d’énergies renouvelables. Pour la première fois, plus de la moitié de la production d’électricité du pays a été générée par des sources d’énergie renouvelables.

La National Grid, gestionnaire du réseau de distribution britannique, a fait savoir le 7 juin 2017 aux alentours de midi que 50,7 % de l’énergie britannique avait été produite par ses éoliennes, ses panneaux solaires, ses installations hydroélectriques et ses granulés de bois.

L’organisme a annoncé la nouvelle dans un tweet : « Pour la toute première fois ce midi le vent, le nucléaire et le solaire ont tous généré plus [d’énergie] que le gaz et le charbon combinés. »

For the first time ever this lunchtime wind, nuclear and solar were all generating more than both gas and coal combined.

— NG Control Room (@NGControlRoom) June 7, 2017