Une Gran Torino écarlate, deux flics bravaches, un L.A. bercé par les seventies et une bande-originale fleurant bon la soul Motown et le blues : Starsky et Hutch est une série pataude, ringarde mais légendaire. Un monde déchu que veut ramener James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie. Pour Amazon.

Amazon a signé avec les Gunn (James ; son frère Brian et son cousin Mark) un gros contrat pour relancer une des franchises les plus célèbres de la télévision américaine : Starsky et Hutch.

Le réalisateur des Gardiens de la Galaxie tient déjà la plume pour ce projet qui lui tient à coeur : il s’agirait notamment pour lui de « déconstruire le genre du buddy cop » tout en respectant l’univers esthétique et culturel de la série d’ABC débutée en 1975.

Il n’est pas clair si un pilote a déjà été tourné, mais il semblerait que non. Le géant du e-commerce se serait précipité pour récupérer le projet. Son éternel rival, Netflix, s’est déjà spécialisé dans les reboots de shows légendaires comme Fuller House ou encore Gilmore Girl. Une stratégie de franchises qui attire de nombreux nostalgiques vers les nouvelles plateformes et permet de toucher un public plus large.

Gunn réaliserait ce projet alors même que la préproduction de son space opera Marvel, GotG 3, ne fait que commencer.