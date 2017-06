Sony édite depuis le début de l'année une sélection de « Clean Versions » aux États-Unis. Pour quelques dollars, le blockbuster cinématographique que vous louez est débarrassé de ses vulgarités, violences et autres contenus jugés plus ou moins sensibles pour les enfants. Pour les cinéastes, c'est un grave parjure à leurs œuvres.

Sony a décidé, cette année, de compléter son offre de films par des clean versions d’un certain nombre de ses blockbusters choisis dans son catalogue, de Spider-Man à Ghostbusters. Derrière ce lexique commercial, le studio censure simplement ces titres pour élargir leur audience. En retirant de ces longs-métrages des scènes jugées violentes ou vulgaires par les critères de notation américain, Sony espère dynamiser les ventes de ses vieux films.

Mais pour Hollywood et les cinéastes, si le studio en a légalement le droit, il s’agit tout de même d’une indécente censure pour le travail des réalisateurs, producteurs et scénaristes. La DGA, qui réunit les réalisateurs hollywoodiens, a déjà fait savoir sa sévère désapprobation de l’opération commerciale de Sony.

Pour la guilde, il s’agit d’une violation des accords entre studios et réalisateurs : « En tant que créateurs de leurs films, les réalisateurs dédient souvent des années de travail acharné pour accomplir leur vision, et ils ont légitimement un intérêt à protéger ce travail. Nous sommes donc engagés à vigoureusement combattre toute altération non autorisée de nos films » écrit l’organisation.

This is absolute bullshit and @sony and @SonyPictures is gonna get hell for FUCKING with our movies.Shove the clean versions up your asses ! https://t.co/UhRUP0ZIlz

— Judd Apatow (@JuddApatow) June 13, 2017