Vidéo : Project Cars 2 débarquera fin septembre Julien Lausson - à l'instant Pop culture

Bandai Namco annonce que le prochain volet de Project Cars sortira le 22 septembre 2017 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Vous appréciez les voitures de course, les moteurs puissants et les carrosseries rutilantes ? Alors, réjouissez-vous : le calendrier de sortie de Project Cars 2 vient d’être précisé cette semaine par Bandai Namco. Le prochain volet du jeu de simulation automobile, qui a pu voir le jour grâce au soutien financier des joueurs, sera disponible le 22 septembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Retenez la date : #ProjectCARS2

sortira le 22 septembre prochain ! En attendant profitez d'un tout nouveau trailer : https://t.co/gzGZuy30Dc pic.twitter.com/jL1WMDGoXH — Bandai Namco France (@BandaiNamcoFR) June 8, 2017

Malgré une rude concurrence dans le domaine vidéoludique en ce qui concerne les sports mécaniques, avec les blockbusters que sont les Need for Speed et autres Gran Turismo Sport, Project Cars a su faire son trou et se construire une notoriété. La preuve : plus de deux millions d’exemplaires du premier opus ont été vendus dans le monde depuis son lancement, en 2015.

À quoi faut-il s’attendre avec Project Cars 2 ? Le studio en charge de son développement a prévu un championnat en ligne avec un système de ligues, pavant ainsi la voie à l’eSport, une soixantaine de circuits, pratiquement le triple de voitures de course, des possibilités de jouer en multijoueur à seize (sur console) ou trente-deux (sur PC), à une compatibilité avec la réalité virtuelle et des améliorations graphiques.