Nintendo et Intelligent Systems enrichiront le contenu de Fire Emblem Heroes dans les mois à venir. Ils continueront de le faire tant que les fans répondront présents.

Si Fire Emblem Heroes existe depuis moins d’une semaine, le jeu mobile de Nintendo peut déjà se féliciter de son succès. Et l’entreprise japonaise pense déjà à la suite. À l’instar de Super Mario Run, qui bénéficie régulièrement de mises à jour et de nouveaux évènements, le free-to-play disponible sur iOS et Android gonflera son contenu dans les semaines et mois à venir.

Le concepteur du jeu, Kouhei Maeda, précise ainsi à IGN : « Nous avons prévu de sortir de nouvelles histoires de manière continuelle, à un rythme de deux tous les mois ou d’une toutes les deux semaines. » Le studo réfléchit également à l’ajout de personnages, de compétences et de modes qui viendraient agrémenter le gameplay avec des choses différentes.

Tant qu’il y aura des joueurs…

D’une manière plus générale, Fire Emblem Heroes pourra compter sur le soutien de Nintendo et d’Intelligent Systems tant que les joueurs répondront présents – ou, plus précisément, continueront de mettre la main à la poche (les microtransactions permettent d’obtenir des Orbes pour débloquer des Héros). Vu le succès rencontré au Japon et la base installée en 24 heures (deux millions de téléchargements sur l’App Store et Google Play), on peut donc être rassuré : le jeu mobile devrait s’inscrire dans la durée.

Il pourrait même s’imbriquer dans les futures productions de la franchise, prévues respectivement sur 3DS et Nintendo Switch. Cette éventualité reste néanmoins très floue, « Mille excuses, nous ne pouvons pas encore discuter de ça pour le moment, mais j’espère que vous serez patients avec nous » demande Kouhei Maeda. On peut imaginer quelques bonus in-game comme des objets ou des personnages à débloquer, comme c’est le cas avec les figurines NFC amiibo.

Cet hypothétique pont entre les différents épisodes peut s’expliquer par le fait qu’Intelligent Systems s’occupe de tout ou presque : « Durant le développement de Fire Emblem Heroes, le but était de permettre à l’équipe principale derrière Awakening et Fates de créer un tout nouveau jeu dans la série des Fire Emblem. »