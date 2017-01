Sony sabre le champagne tous les mois depuis le lancement de sa dernière console. Le parc est désormais de 53,4 millions d'unités.

Les mois passent et la PlayStation 4 n’en finit plus de se vendre comme des petits pains. Sony a, en effet, annoncé avoir ajouté 6,2 millions d’exemplaires au parc de la console durant la période des fêtes, prenant place de fin novembre à fin décembre. La machine en est donc à 53,4 millions d’exemplaires depuis son lancement en novembre 2013, ce qui fait d’elle un véritable bulldozer commercial ne laissant que des miettes à la concurrence. Les lancements successifs du modèle Slim, du PlayStation VR et de la PS4 Pro doivent être des causes de cette performance assez invraisemblable dans l’industrie.

À mi-chemin des 100 millions

Durant le même laps de temps, 50,4 millions de jeux ont trouvé preneurs, un chiffre comprenant les versions physiques et dématérialisées (via le PlayStation Store). Sony n’est pas peu fier non plus d’indiquer qu’Uncharted 4 : A Thief’s End s’était vendu à 8,7 millions de copies en date du 21 décembre 2016. Cela donne quasiment un rapport de 1 pour 5, soit presque 20 % des possesseurs de PS4. Un vrai patron du line-up.

Andrew House, président et CEO de la branche Sony Interactive Entertainment, a, comme toujours, sorti les mots de rigueur, « Nous sommes sincèrement reconnaissant pour le soutien sans précédent de nos fans et partenaires, qui ont aidé à faire de cette saison des fêtes l’une des meilleures de notre histoire. » Il ne manque pas de rappeler que la firme concentrera ses efforts sur les jeux — la récente bande-annonce en atteste –et l’amélioration de ses services.

La routine du leader pour conserver ce qu’on appelle le fameux momentum.