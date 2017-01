Vidéo : Sony nous montre à quoi on va jouer sur PS4 en 2017 Maxime Claudel - à l'instant Pop culture

Sony démarre l'année 2017 par la diffusion d'une bande-annonce sur les futurs jeux de la PlayStation 4.

Sony Interactive Entertainment règne sur le marché des consoles avec la PlayStation 4. Et le constructeur nippon ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Pour fêter la nouvelle année avec la manière, il a diffusé une bande-annonce sur les futures productions exclusives qui nourriront le catalogue accessible aux joueurs. Alors, à quoi allons-nous jouer sur notre machine préférée ?

Pour tous les goûts

Qu’on se le dise, il y a un peu à boire et à manger dans cette vidéo et tous ne seront clairement pas des immanquables de la PlayStation 4 dans les mois qui viennent. Ceci étant, la PlayStation 4 pourra compter sur les exclusivités console suivantes : Gran Turismo Sport, Hellblade : Senua’s Sacrifice, Drawn to Death, NieR : Automata (également sur PC), Detroit : Become Human, Yakuza Zero, Farpoint, Uncharted : The Lost Legacy, Matterfall, Gravity Rush 2, WipEout : Omega Collection, MLB : The Show 17, New Everybody’s Golf, dreams, Pyre, Persona 5, Nioh, World of Warriors, Nex Machina, Knack 2, PaRappa The Rapper, Starblood Arena ou encore Horizon : Zero Dawn. Clou du spectacle.

Il y aura donc de quoi faire sur PlayStation 4, même si on notera quelques absences, certaines logiques, comme la compilation remaster Crash Bandicoot (édité par Activision) et The Last of Us : Part II (c’est trop tôt), d’autres beaucoup moins, à l’instar du futur God of War ou du jeu de zombies Days Gone.

D’ailleurs, nous ne sommes pas sûrs de jouer à Detroit : Become Human et dreams, comme le souligne Shuhei Yoshida de chez Sony :

Il y avait visiblement des restes de champagne au moment de faire cette bande-annonce…