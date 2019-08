Jusqu'au 12 août RED by SFR offre son option « débit plus » avec son abonnement fibre/THD. Vous avez donc droit à un débit de 1 Gb/s pour seulement 22 euros par mois, sans engagement, sans changement de prix au bout d'un an.

Alors oui. ON SAIT. La fibre SFR n’est pas la plus développée, mais si vous êtes éligible, c’est chez RED que vous trouverez le meilleur rapport débit/prix. La filiale sans engagement offre en ce moment son option « débit plus » pour proposer du 1 Gb/s pour seulement 22 euros par mois, un prix valable à vie.

L’offre fixe de RED se cantonne habituellement à 200 Mb/s descendants et 50 montants. Pour aller plus vite, il faut souscrire à l’option « débit plus » facturée 5 euros habituellement, la connexion passe donc gratuitement à 1 Gb/s et 400 Mb/s aujourd’hui pour télécharger vos fichiers à 125 Mo/s, enfin théoriquement. Il n’y a pas mieux sur le marché actuellement. Pas besoin d’être éligible FFTH pour en profiter, cela marche aussi en FFTB, mais l’upload sera limité à 60 Mb/s.

Pour le reste, il s’agit d’une offre sans TV, il faudra l’ajouter en option : 2 euros par mois pour le décodeur et 35 chaînes, 4 euros pour 100 chaînes et le décodeur. Si vous êtes old school et utilisez encore un téléphone fixe en 2019, sachez que les appels illimités vers les fixes et mobiles sont également offerts, au lieu de 5 euros mensuels en temps normal.

Rappelons que la box RED dispose de 4 ports RJ45 et prend en charge le Wi-Fi « ac » qui permettra — à proximité de cette dernière — de profiter de la quasi-totalité du débit de votre offre. Si vous résiliez votre abonnement pour passer chez RED, vos frais de résiliation sont pris en charge dans la limite de 100 euros.

Le meilleur rapport débit/prix ;

Sans engagement, sans hausse de prix ;

Vous ne payez pas pour la TV que vous ne regardez plus.

L’offre 1 Gb/s à 22 euros par mois de RED est disponible jusqu’au 12 août. Elle est réservées aux nouveaux abonnés.