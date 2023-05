La liste des logiciels libres recommandés par État continue de grandir. Ils sont désormais 359 à être conseillés. En parallèle, le site web dédié a bénéficié d’une refonte bienvenue.

Le nouveau cru socle interministériel des logiciels libres (SILL) est là. Pour cette édition 2023, la liste s’élève à 359 programmes informatiques recommandés pour un usage dans l’administration. L’édition 2022 en listait 287 à la mi-août. La liste complète, annoncée le 11 mai, est consultable sur le site du SILL.

Plusieurs dizaines de logiciels libres ajoutés

Quelles nouveautés figurent dans cette nouvelle édition ? On peut mentionner le framework JavaScript Angular, le logiciel de gestion de base de données DBeaver et le forum de discussions en PHP PHPBB3. On trouve aussi l’outil d’effacement de données ShredOS ou bien Arduino IDE, un environnement de développement intégré pour la programmation de microcontrôleurs.

Ces outils spécialisés s’adressent davantage à un public rompu à l’informatique. On trouve néanmoins aussi des applications tournées pour la bureautique et un usage plus général. On peut citer Firefox pour la navigation web, LibreOffice pour la suite bureautique (traitement de texte, tableur, etc.) ou VLC pour la lecture de vidéos ou de sons.

Les logiciels libres les plus populaires sur le SILL. // Source : Capture d’écran

S’il s’agit officiellement de l’édition 2023 du SILL, les mises à jour se font en réalité au fil de l’eau, avec des ajouts de nouvelles entrées chaque semaine ou presque. Ce qui change surtout ici, c’est le site qui a bénéficié d’une actualisation bienvenue. De nouveaux filtres de recherche ont été ajoutés pour faciliter la découverte d’outils en fonction des besoins des membres du service public.

Il y a notamment une catégorie des « indispensables » pour son poste de travail (on retrouve une centaine de logiciels, dont 7-Zip, Gimp, Grammalecte, KeePass, OBS Studio ou encore uBlock Origin). Il est aussi possible de classer les résultats selon les derniers ajouts de programmes, les mises à jour récentes des logiciels ou bien selon leur popularité.

Deux filtres sont également à noter : il y en a un qui permet d’afficher les logiciels qui sont en attente d’un référent (avec comme message en filigrane d’inviter celui ou celle qui s’y connait à se proposer comme guide). Une quarantaine de logiciels sont dans cette situation. L’autre permet de voir les outils qui peuvent bénéficier d’un support spécifique. Près d’un tiers des outils recensés est éligible à ces prestations de maintenance.

