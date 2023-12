Ameli a réactivé l’accès à FranceConnect un an après l’avoir suspendu. Des incidents de sécurité avaient conduit le service public à couper la liaison au portail.

Coupée depuis plus d’un an, la connexion à Ameli avec FranceConnect est de retour. L’Assurance Maladie a annoncé le rétablissement de l’accès le 7 décembre sur X (ex-Twitter). Celui-ci avait été coupé à l’été 2022 en raison d’un degré de sécurité insuffisant — des campagnes d’hameçonnage (phishing) usurpant Ameli avaient été mises en cause à l’époque.

Nouvelle procédure de sécurité avec un code envoyé sur le mail

Une nouvelle mesure de vérification a été mise en place par l’Assurance Maladie. Les internautes doivent désormais inscrire un code à six chiffres au moment de la connexion. Ce code est envoyé à l’adresse mail qui est renseigné sur le compte Ameli. Il s’agit d’une couche de sécurité additionnelle, censée limiter les accès frauduleux aux comptes Ameli.

En effet, même si un bénéficiaire se trompe de site et renseigne son identifiant et son mot de passe sur un site frauduleux, l’accès malveillant sera entravé par l’impossibilité de renseigner le code de six chiffres. Le scénario du pire, dans ce cas-là, serait que la boîte mail du bénéficiaire soit également piratée pour récupérer le code.

La page de connexion FranceConnect. // Source : FranceConnect

Dans l’intervalle, la connexion à Ameli demeurait évidemment possible en passant par les codes de connexion spécifiques de l’Assurance Maladie (qui combine le numéro de Sécurité sociale et le mot de passe). Ici aussi, un code est envoyé par mail à chaque demande de connexion. Cette option est toujours disponible en plus de FranceConnect.

FranceConnect est un portail centralisé permettant de se connectant aux services publics en utilisant une seule solution de connexion (le code de ses impôts, l’Assurance Maladie, l’identité numérique de La Poste, etc.). Plus de 1 400 démarches administratives sont aujourd’hui prises en charge, et 40 millions de personnes s’en servent, selon FranceConnect.

