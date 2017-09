Bonne affaire à saisir sur la Fnac aujourd'hui : le pack Sony Cyber-shot DSC-RX100 II avec une housse et une carte SD de 8 Go passe à 399,99 euros au lieu de 499,99 euros.

Nouvelle rubrique : chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Aujourd’hui, le Sony DSC-RX100 II est proposé à 399,99 euros sur la Fnac, avec un pack qui intègre une carte SD de 8 Go et une housse. À sa sortie, le Sony RX100 s’était positionné comme un des meilleurs compact d’experts. Son successeur le RX100 II apporte plusieurs améliorations qui le rendent encore plus adapté pour les amateurs et les pros qui recherchent un appareil compact d’appoint de qualité.

L’appareil photo est muni d’un zoom optique 3,6x, d’un large capteur 1″ BSI CMOS à 20 Mpx, avec une ouverture f/1,8 en grand angle, réputé pour une bonne gestion du bruit électronique, qui peut monter jusqu’à 12 800 ISO. Sa réactivité de 2 secondes est correcte. Il intègre un écran LCD inclinable qui affiche 1,2 millions de points. Sa partie vidéo est également soignée, il enregistre des vidéos en 1080p et peut filmer en AVCHD ou en MP4, sa prise de vue peut se faire en mode automatique et en mode manuel.

Le RX100 II, très compact, peut tenir facilement dans la poche d’un pantalon. Les photos peuvent se transférer et se partager en un tour de main grâce au Wi-Fi.

Si ces caractéristiques sont pensées pour les professionnels avec par exemple son mode semi-manuel et sa capacité à travailler en Raw, son utilisation reste à la portée de tout le monde grâce à des modes automatiques et des modes avec assistance.

Dans cette offre, le pack comprends une housse, une carte SD de 8 Go mais aussi une batterie NP-BX1, un câble USB et un adaptateur secteur.