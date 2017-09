Ce week-end, nous avons décidé de tester les nouvelles sorties jeux vidéo de la semaine. Gros titres et petits indés, voici de quoi occuper nos premiers jours de l'automne.

Another Lost Phone : Laura’s Story – PC, iOS, Android

Après le succès d’A Normal Lost Phone dans la sphère indé, l’équipe d’Accidental Queens récidive cette année avec Another Lost Phone : Laura’s Story. Un aute téléphone, une nouvelle histoire. Laura’s Story reproduit en effet les mêmes mécaniques de jeu que son prédécesseur.

Le joueur trouve un smartphone sur un quai de gare et cherche à remonter l’histoire de son propriétaire. Il faudra en effet fouiner dans les messageries, les galeries d’images pour trouver ce qui a bien pu arriver à Laura, qui ne donne plus de nouvelles à ses proches. Sortez un crayon et un papier, car vous en aurez besoin pour résoudre les énigmes des mots de passe !

Another Lost Phone est disponible à 2,99 € sur PC, iOS, Android.

Marvel vs. Capcom : Infinite – PC, PS4, Xbox One

Impossible de ne pas toiser d’un oeil curieux ce nouvel opus de Marvel vs Capcom, avec son roaster de héros toujours plus alléchants au fur et à mesure que passent les jours. Le titre continue de livrer ses mécaniques nerveuses, ses rencontres improbables entre les fabuleux héros de notre jeunesse et plus encore : Chun-Li contre Captain America, Thor contre Morrigan…

La nouveauté de ce Marvel vs Capcom, ce sont ces fameuses Pierres d’Infinités, destinées à apporter de différents pouvoirs à nos personnages. Cette nouvelle mécanique sera-t-elle suffisante pour convaincre le doseur moyen ? À voir.

Marvel vs Capcom : Infinite est à 49,99 € sur Steam et 59,99 € sur Xbox One, PS4

Dishonored : La mort de l’Outsider – PC, PS4, Xbox One

Le spin-off de l’univers de Dishonored est enfin arrivé. Il propose d’incarner Billie Lurk (alias Meagan Foster), l’une des plus célèbres tueuses à gages de Dunwall. La meurtrière retrouve son ancien mentor Daud pour organiser le plus grand assassinat jamais envisagé. Leur cible : l’Outsider, une quasi-divinité que Billie et Daud considèrent comme responsable des pires heures de l’Empire.

À mesure que vous vous aventurerez dans les plus sombres ruelles de Karnaca pour découvrir les mystères de l’Outsider et ses origines, vous affronterez des opposants mortels, des puissances antiques et des décisions difficiles qui changeront pour toujours le monde qui vous entoure.

La mort de l’Outsider est disponible sur PC, Xbox One et PS4 à 29,99 €