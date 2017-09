Découvrez chaque semaine un jeu de société que nous avons sélectionné pour vous (avec amour et passion). Cette semaine, c'est Exit qui est à l'honneur.

Votre voiture tombe en panne à l’orée de la forêt, en pleine nuit, sous une pluie battante. Heureusement, vous trouvez refuge dans une cabane abandonnée dans les bois. Mais au petit matin, la porte est cadenassée et les fenêtres bloquées. Sur la table, un petit carnet et un disque étrange, ressemblant à un décodeur.

Ainsi commence La cabane Abandonnée, le premier scénario d’Exit. Oui, comme ces mauvais films d’horreur des années 80 qu’on prend plaisir à revoir. Un groupe à la cave, l’autre au grenier ? Non, ici tout le monde reste groupé, car Exit est un jeu coopératif, dans lequel tous les joueurs travaillent de concert pour s’en sortir.

En effet, à l’instar d’Unlock, Exit vous propose de revivre l’expérience d’une escape room, chez vous, entre amis ou en famille. Le but est de s’échapper en résolvant les énigmes qui vous bloquent le passage.

Vous commencez par consulter le petit carnet. La plupart des pages sont incompréhensibles pour le moment, mais certaines représentent l’intérieur de la cabane. On y voit des cadenas, des portes fermées, des tiroirs verrouillés. On aperçoit aussi quelques cartes numérotées. Elles correspondent à des cartes Énigme à piocher au fur et à mesure. En les combinant entre elles et aux informations du livret, et après quelques plusieurs minutes de réflexion, on trouve enfin la solution.

Toutes se présentent sous la forme de trois chiffres. Chaque énigme est également associée à un symbole (carré, triangle, etc). En tournant le disque pour aligner ces quatre données, on obtient un numéro de carte Réponse. Elle indique si la solution est correcte, auquel cas on pioche de nouvelles cartes Énigme, ou si elle est fausse, auquel cas il faut continuer à réfléchir.

Bloqués ? Pas de panique. Chaque énigme est accompagnée de trois cartes Aide. La première distille quelques indices. La suivante d’avantage. La troisième et dernière donne carrément la solution.

On saute ainsi d’énigme en énigme. On ouvre portes et cadenas pour, après environ une heure de jeu, réussir à s’enfouir de cette satanée cabane.

Pourquoi c'est bien

Comme indiqué plus haut, La Cabane Abandonnée n’est que la première boîte d’Exit. Le Tombeau du Pharaon et Le Laboratoire Secret reprennent les mêmes principes, avec quelques spécificités. Mais toutes sont indépendantes, vous permettant de les jouer dans n’importe quel ordre.

Le système est malin et fonctionne parfaitement. Les énigmes sont diversifiées et devraient contenter tous types de joueurs : logique, observation, lettres, chiffres, etc. La manipulation de la roue et du reste du matériel est agréable et ludique. Le principe des cartes Aide est une très bonne idée permettant de doser la difficulté à la convenance de chacun.

Il faut faire preuve de coopération, d’observation et de logique

Contrairement à Unlock, les scénarios sont ici thématiquement moins immersifs. En revanche les énigmes sont plus rationnelles, plus logiques. Exit se rapproche plus d’un livre d’énigmes dont les situations se suivent sans véritable cohérence scénaristique. À chacun sa préférence. De notre côté nous avons adoré les deux systèmes.

Attention, Exit est à usage unique. Il n’y a pas d’intérêt à rejouer un scénario terminé. De plus, le matériel est prévu pour être « malmené » (écrire sur les cartes, les plier, les déchirer, etc). Mais avec un peu d’astuce et d’accessoires (i.e. du papier calque), il est aisé de ne rien abîmer pour transmettre la boite à des amis. Dans tous les cas, le jeu en vaut la chandelle. Après tout, sortez-vous souvent d’une séance de cinéma avec le DVD du film sous le bras ?

Si vous cherchez une expérience où il faut faire preuve de coopération, d’observation et de logique, Exit est fait pour vous.

Exit – La Cabane Abandonnée est un jeu de Inka Brand et Markus Brand

Illustré par Silvia Christoph et Franz Vohwinkel

Édité par Iello

Pour 1 à 6 joueurs à partir de 12 ans

Pour des parties d’environ 45 à 90 minutes

Au prix de 12,50 € chez Philibert