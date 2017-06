Un petit week-end entouré de perles vidéoludiques, ça vous dit ?

Drifting Lands – PC

Nous avions eu l’occasion de poser nos mains sur Drifting Lands à l’occasion de deux édition du Stunfest à Rennes. Très prometteur à ce moment, nous accueillons désormais avec grande joie la sortie officielle de ce shoot them up à la jouabilité très subtile et très prenante. Drifting Lands ne se joue pas comme n’importe quel shoot them up : le jeu adopte en effet des mécaniques de RPG, avec la possibilité d’améliorer son vaisseau et ses armes. Un titre complet et complexe que beaucoup devraient apprécier à sa juste valeur.

Drifting Lands est disponible sur PC à 18,99 €

Kingdom – PC

Jeu de stratégie en 2D, Kingdom vous invite à incarner un souverain parcourant son royaume à cheval, afin de le mener vers la prospérité, vaincre ses ennemis et la famine. Chaque décision devra être mûrement réfléchie, car elle aura des conséquences lourdes. Entrez dans un domaine généré aléatoirement pour subvenir aux besoins d’un royaume.

Kingdom est disponible sur PC à 14,99 €

Phoenix Wright : Ace Attorney – Nintendo DS

Incarnez la peau du meilleur avocat du jeu vidéo japonais. Phoenix Wright : Ace Attorney est le premier d’une longue série à succès. L’épisode permet de faire connaissance avec le jeune avocat et de résoudre ses premières affaires. Malgré le temps, Phoenix Wright ne prend pas une seule ride, que ce soit en termes de graphismes ou de gameplay. Le titre reste jouable et appréciable, pour le plus grand bonheur des nostalgiques.