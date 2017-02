BBC Worldwide lancera de nouveaux mini-épisodes sur Snapchat de sa série de documentaires animaliers Planet Earth II. Le contenu sera disponible aux États-Unis et au Canada.

Planeat Earth II, le nouveau documentaire animalier réalisé par la BBC et le grand naturaliste anglais Sir David Attenborough, débarquera sur la plateforme de Snapchat le 17 février prochain avec de nouveaux extraits. Cela marque le lancement de la série aux États-Unis sur la chaîne télévisée de BBC America (BBCA).

Devenu culte parmi les fans des documentaires animaliers, Planet Earth II avait déjà médusé le monde entier, en lançant la fameuse vidéo d’un iguane poursuivi par des serpents ou des scènes à 360 degrés. Notamment, le documentaire avait montré comment l’apport des nouvelles technologies (drones, caméras à 360 degrés etc.) pouvait révolutionner la mise en images et l’analyse du monde animal.

Ainsi, Snap Inc. et BBC Worldwide rendent officiel ce partenariat avec 6 mini-épisodes exclusifs qui seront diffusés à un rythme hebdomadaire. Ces derniers traiteront les même sujets que les 6 épisodes principaux du documentaire : les îles, les montagnes, la jungle, les déserts, la prairie et les villes. Chaque épisode aura une durée d’environ 4 à 6 minutes.

Malheureusement, le contenu n’a été annoncé que pour les États-Unis et le Canada. La narration des mini-épisodes sera effectuée par Sophie Okonedo, qui remplacera la voix berçante et culte de David Attenborough.

Nick Bell, le vice-président du secteur Contenu de Snap, souligne : « C’est pour nous une opportunité unique de travailler avec BBC Worldwide pour intégrer Planet Earth II dans notre plateforme. » Même si la définition des images diminuera pour qu’elles puissent être intégrées aux formats de Snapchat, les épisodes s’appuieront sur une technologie encore peu employée mais pourtant plutôt vieille : le son binaural ou holophonique, un son stéréo, réalisé avec deux microphones, qui donne la sensation d’écouter un « son 3D ». L’un des exemples les plus connus est celui de la séance de coiffure : vous pouvez en faire l’expérience chez vous avec de simples écouteurs.

Planet Earth II s’appuie encore une fois sur l’innovation technologique

Sarah Barnett, la présidente de BBC America, relance avec optimisme : « L’initiative avec Snapchat est un partenariat parfait. [Et] Une célébration de notre planète merveilleuse avec des contenus exclusifs pour les utilisateurs de Snapchat, dont plusieurs sont fans de BBCA […] »

Ainsi, ce partenariat pourrait ouvrir les portes à l’intégration de nouvelles opportunités pour Snap Inc., au-delà de ses lunettes de réalité augmentée, les Spectacles. Ce renforcement des partenariats stratégiques est nécessaire pour montrer patte blanche avant l’introduction en bourse.