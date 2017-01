Tout au long du week-end, Mass Effect: Andromeda a reçu une palanquée de détails supplémentaires.

La communication autour de Mass Effect : Andromeda a reçu un gros coup d’accélérateur depuis l’annonce de sa date de sortie, calée pour le 23 mars prochain sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vu sa proximité, les joueurs ont beaucoup de questions en tête et ne se privent pas de les poser sur Twitter afin de se préparer comme il se doit à l’arrivée du RPG développé par BioWare. S’il ne répond pas à toutes les interrogations, Aaryn Flynn, patron du studio, donne quand même quelques précisions bonnes à prendre. Il y a d’ailleurs d’excellentes nouvelles.

Le plein de détails

Croyez-le, ou non, Mass Effect : Andromeda n’a pas coché la case Season Pass à son cahier des charges. Ceci étant, cela ne veut pas dire que le RPG se privera de DLC, qu’ils soient gratuits ou payants. BioWare et Electronic Arts en diront plus à ce sujet prochainement, tout comme ils communiqueront sur les configurations PC très bientôt.

Du côté des données techniques, les développeurs visent le 1080p sur PS4 et le 900p sur Xbox One avec un framerate à 30 fps. Les joueurs PC avec une machine digne de ce nom pourront aller plus loin, comme d’habitude. Sur PS4 Pro, la résolution sera intelligemment upscalée avec la technique checkerboard, ce qui revient à dire : pas de 4K native.

Mass Effect : Andromeda will support @nvidia Ansel, HDR, and Facebook Live broadcasting. Learn more : https://t.co/Bp2tRtJNnv pic.twitter.com/w3Y619tGn3 — Mass Effect (@masseffect) January 7, 2017

En revanche, il a été confirmé que la technologie HDR sera proposée à tout le monde, soit aux possesseurs de PS4, PS4 Pro, Xbox One S et… PC ! Nul besoin de préciser qu’il faut un diffuseur compatible. Sur PC, le Nvidia Ansel, permettant de prendre des captures à 360 degrés et les partager directement, sera aussi de la partie. Comme indiqué sur le Twitter officiel, les Facebook Live seront également autorisés pour en mettre plein la vue aux copains.

Pour terminer, les membres EA Access (Xbox One) – et vraisemblablement Origin Access (PC) — auront droit à un accès anticipé à Mass Effect : Andromeda. En tout logique, les abonnés auront l’opportunité d’en profiter quelques heures avant le lancement.

@sedaspade Yes, EA Access members get to play Mass Effect : Andromeda early for a limited time. — Mass Effect (@masseffect) January 7, 2017