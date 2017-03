La machine Wikileaks est rodée, mais lorsqu'elle se met en branle pour sortir pas moins de 8 000 documents des dossiers de la CIA, il faut toujours revenir aux fondamentaux pour bien appréhender et comprendre, au fond, ce qu'est un leak. Nous avons compilé les questions qui nous paraissent essentielles pour éviter les pièges et mieux comprendre l'affaire Vault 7.

Vault 7 Qu’est-ce que Vault 7 ?

Vault 7 est un nom de code, choisi par l’organisation Wikileaks. Il est utilisé pour désigner la publication colossale d’une série de documents secrets appartenants à la CIA, principale agence de renseignement américaine. Vault 7 est ce qu’on appelle une série : chaque publication sera donc une étape de celle-ci. La première publication de cette série se nomme Year Zero et contient déjà plus de 8 000 documents.

Ces derniers fonctionnent comme un effet d’annonce pour l’organisation qui espère pouvoir ainsi attirer l’attention des médias et des citoyens sur une base de données qui s’étoffera avec le temps. Year Zero n’est pas une série de documents choisis aléatoirement, c’est une sélection faite par Wikileaks qui permet de comprendre, selon l’organisation, que la CIA est activement investie dans le piratage de citoyens et entreprises du monde entier.

Selon Assange, mais cette affirmation ne peut, par essence, être prouvée, l’ensemble de Vault 7 constituerait l’intégralité de l’armement informatique de l’agence. Dans Year Zero, aucune arme n’est dévoilée par Wikileaks, qui préfère garder les logiciels malveillants dans l’ombre, le temps qu’ils soient déminés.

RELEASE : Vault 7 Part 1 "Year Zero" : Inside the CIA's global hacking force https://t.co/h5wzfrReyy pic.twitter.com/N2lxyHH9jp — WikiLeaks (@wikileaks) March 7, 2017

Combien De combien de documents parle-t-on ?

Pour le moment, seulement de 8 761 fichiers et documents. C’est Year Zero. À l’avenir, Vault 7 devra, toujours selon l’organisation, devenir le plus important leak jamais réalisé par Wikileaks, soit plus que l’intégralité des révélations faites par Snowden.

Quoi Quels sont les smartphones et gadgets ciblés par la CIA ?

La première parution, Year Zero, semble accréditer la thèse d’un développement actif de nombreuses armes informatiques à l’intérieur même de l’agence américaine. Afin de rattraper son retard face à la NSA, la CIA aurait en effet, à l’instar d’un FSB russe, employé de nombreux ingénieurs et hackers pour développer de multiples virus, malwares et autres logiciels malveillants.

De fait, chacun de ces logiciels est une arme qui possède une cible. Si l’on en croit l’organisation — il faudra évidemment que chacun des documents soit analysé –, l’arsenal exhaustif de la CIA pourrait attaquer aussi bien une voiture connectée, un serveur Linux, un smartphone iOS, une tablette Android etc. En réalité, en regardant les différents logiciels dévoilés dans Year Zero, presque toutes les manipulations possibles, du phishing au malware, ont été travaillées et essayées par la CIA.

En somme, il est difficile de faire une liste exhaustive des cibles préférées de l’agence. Même si certains exemples devraient accaparer l’attention de toute la presse, notamment les iPhone que l’on découvre probablement plus vulnérables que ne le dit Cupertino, et bien sûr le cas des TV Samsung qui une fois contaminées seraient en mesure de se transformer en micro de salon, toujours selon Wikileaks.

Nous ne reprendrons pas ces premières analyses réalisées par l’organisation en tant qu’information : ce sont pour le moment, seulement des interprétations faites par une organisation. Un recoupement de l’information est nécessaire.

Vérification Est-ce que ces informations sont vérifiées ?

Oui par Wikileaks, mais pas par le reste du monde. Actuellement, de nombreuses rédactions, experts et divers citoyens sont en train de se plonger dans la première salve de Vault 7. Une fois que ce travail sera réalisé et que le recoupement de l’information sera possible, alors là, nous pourrons parler d’informations vérifiées.

Wikileaks Pourquoi est-ce important de nuancer à ce point les premières analyses de Wikileaks ?

Car l’organisation Wikileaks est une organisation humaine, avec ses problèmes et ses qualités. De fait, son interprétation doit être confrontée à la réalité et nous ne pouvons, en tant que journalistes, nous en tenir à une analyse réalisée à huis clos.

Les citoyens et hackers sont également invités à consulter les documents, et faire également un travail de vérification. C’est naturel et normal. Il n’y a qu’ainsi que Vault 7 pourra être traité convenablement et compris dans son ensemble. Par exemple, Edward Snowden lui-même est en ce moment en train de vérifier les dires de l’organisation. Il a d’ailleurs déjà pu pointer une erreur de lecture faite par Wikileaks.

Wikileaks : « Vault7 confirme que la CIA peut effectivement dévérouiller le chiffrement de Signal, Telegram, Whatsapp et Confide.

E. Snowden : Cela voudrait dire que la CIA a pu pirater ces applications et/ou leur chiffrement. C’est incorrect. Les documents montrent que ce sont directement iOS et Android qui ont été piratés. C’est un plus gros problème encore.

Je continue de travailler sur les publications, mais ce que Wikileaks a est sincèrement un gros dossier. Cela semble authentique. »

Still working through the publication, but what @Wikileaks has here is genuinely a big deal. Looks authentic. — Edward Snowden (@Snowden) March 7, 2017

Vos questions Est-ce que les TV Samsung sans micro peuvent nous entendre ?

@Numerama Est-ce que les TV Samsung sans micro peuvent nous entendre ? — Vincent Sergère (@Doufiz) March 7, 2017

Un téléviseur, comme n’importe quel objet disposant d’une carte son, d’un équipement sonore et de sucroit de haut-parleurs, peut servir de micro même s’il n’en dispose pas. En tant qu’interface entre l’électricité et l’air, une membrane de haut-parleur sur un téléviseur peut être utilisée comme un micro. Pour mieux comprendre ce fonctionnement, nous vous invitons à lire notre article sur un cas d’écouteurs transformés en micro par des experts en cyber-sécurité.

En tant qu’utilisateur d’Android, à quel point suis-je vulnérable ?

@Numerama En tant qu'Android user, à quel point sommes nous "vulnérable" ? :) — EvoWizz 🎖️ (@EvoWizz) March 7, 2017

Il est connu de tous, même parfois exagérément, qu’Android n’est pas un système d’exploitation très sécurisé. Néanmoins, une fois cela dit, concernant la CIA et les armes dévoilées par Wikileaks, il est encore tôt pour mesurer le risque réel d’un smartphone à l’autre. Selon les premières analyses, iOS comme Android seraient touchés par les armes directement, et pas seulement par des applications tierces malveillantes installées par-dessus les OS. De fait, face à une telle menace, difficile de dire qui est le plus vulnérable.

Article en cours de développement ; nous reprendrons à vos questions sur Twitter.