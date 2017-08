Les ennuis se poursuivent pour l'Essential Phone d'Andy Rubin, tout juste lancé. Une adresse mail, vraisemblablement interne à l'entreprise, effectue du phishing sur certains clients ayant précommandé le téléphone doté d'un assistant « respectueux de la vie privée ».

Décidément, l’Essential Phone n’en a pas fini avec les problèmes en tout genre. Après un lancement retardé, le smartphone d’Andy Rubin, le co-créateur d’Android, fait désormais subir de potentiels soucis de sécurité à ses clients. Des acheteurs ayant précommandé ce nouveau téléphone sont en effet victimes de phishing : ils reçoivent de nombreux mails demandant leurs données personnelles sous un prétexte fallacieux.

En effet, une adresse mail en apparence fiable et issue des serveurs internes de la société — customercare@essential.com — envoie un message plus que louche aux clients, leurs demandant « des informations de vérification supplémentaires afin de compléter le traitement de [leur] commande. »

Seulement, les informations demandées semblent légèrement hors de propos, puisqu’outre une adresse mail et un numéro de téléphone, c’est la photo d’une pièce d’identité qui est réclamée, avec photo, adresse postale et signature bien visible.

We’re aware of & looking into a recent e-mail received by some customers. We’ve taken steps to mitigate & will update with more info soon.

