George Lucas se prépare à couler de beaux jours dans le Var où il vient d'acheter un château. Vin et France : le créateur de Star Wars trouve le plus beau duo qui soit pour étendre son empire viticole.

C’est toute une propriété viticole que George Lucas rachète en France. Dans le Var, à Châteauvert, le créateur de Star Wars va poser ses valises pour s’occuper d’un domaine. La transaction a été organisée en avril dernier et n’a été révélée par Var-Matin que récemment. Selon Serge Loudes, maire de la commune, la facture payée par Lucas pourrait s’élever à 9,5 millions d’euros.

Le domaine entrera dans le complexe viticole déjà lourd du réalisateur et sa société Skywalker Vineyards (sic) le prendra en charge. Fonds d’investissement et de gestion de domaines, Skywalker Vineyards possède déjà des vignes sur la côte californienne et en Italie. Sans surprise, Lucas a fondé et dirige cette compagnie au nom évocateur.

Par ailleurs, pour le Château Margüi, l’intérêt du père de Darth Vador pourrait se révéler bénéfique : le cinéaste prévoit d’investir a minima 15 millions d’euros dans la rénovation du domaine. En outre, Skywalker Vineyards voudrait créer un hôtel et une toute nouvelle cave au Château. Séduite par la création d’une vingtaine d’emplois, la commune a validé le plan très resort de l’Américain.

Aujourd’hui, le Château Margüi exploite une quinzaine d’hectares pour produire un vin A.O.C. Coteaux-Varois-en-Provence. Cette appellation provençale recouvre 28 communes et se remarque par ses vins ensoleillés et friands, on y trouve des cépages comme le Cabernet franc ou encore le Carignan, et les Grenaches. Quant au Château en lui-même, il s’agit d’une bastide pittoresque, illuminée par ses pierres calcaires et une architecture typique du XVIIIème s.