Contrôler vos appareils de communication et de jeux vidéo à l'aide de vos mains, cela ressemble à un futur encore un peu lointain. Pourtant, il semblerait qu'il arrive beaucoup plus vite que prévu...

C’est un projet ambitieux que porte l’équipe de CaptoGloves. Dans une volonté de faire évoluer la manière dont nous jouons et naviguons aujourd’hui, cette startup installée en Floride s’est lancée dans la conception de gants de contrôle pour PC, smartphone et réalité virtuelle.

Lancé sur Kickstarter il y a quelques jours, les CaptoGloves se présentent sous la forme de gants sobres mais bourrés de capteurs, se voulant les replaçants des manettes et claviers, actuellement mère et père des contrôleurs. Et il semblerait que l’idée rencontre un très large succès puisque l’objectif de 50 000 € pour financer le projet a d’ores et déjà été dépassé, en seulement 13 jours (sur 30 de prévus).

Cette innovation, conçue en collaboration avec l’entreprise allemande Reusch, connue pour la fabrication d’équipements de gardiens de foot ou de skieurs professionnels, semble l’évolution logique de la VR et de cette volonté d’utiliser la manière la plus instinctive de jouer et de naviguer : les mains. Ainsi, ces gants sont compatible avec tous les casques de réalité virtuelle déjà sur le marché (Oculus, HTC, Samsung Gear VR ect…) mais également tous les ordinateurs (tournant sur Windows 8-10 ou Linux) et tous les smartphone (tournant sous Android et iOS).

Un projet des plus prometteurs

Avec une autonomie de près de 10h et utilisable seuls ou par paire, les CaptoGloves n’ont pas besoin d’une configuration de pièce particulière. Équipée d’une multitude de capteurs et se connectant aux appareils via bluetooth, ces gants traduisent intuitivement les mouvements de la main en commande. Les nombreuses vidéos présentes sur la page Kickstarter montrent ainsi les nombreux types d’actions : tirer dans FPS, naviguer simplement sur son ordinateur ou encore répondre au téléphone.

Si les fonctionnalités principales sont tournées vers le gaming, avec une philosophie cherchant à faire évoluer en premier lieu le fonctionnement de la réalité virtuelle, ce contrôleur veut véritablement s’imposer sur d’autres supports afin de devenir, comme le clavier et la souris aujourd’hui, une évidence, voire une norme. D’autant qu’il est à noter que le premier prototype du CaptoGloves, réalisé il y a près de 5 ans, l’a été dans un but de rééducation, afin de retrouver de la coordination après un accident vasculaire cérébral.

Autant dire qu’avec ce potentiel, et la confiance affichée des backers, les CaptoGloves ont du potentiel. La livraison des premières commandes est prévue pour Mai 2017, mais si la technologie est d’ores et déjà au point, l’équipe travaille encore sur l’amélioration de son invention, afin de rajouter des fonctionnalités et des commandes. Il reste d’ailleurs 19 jours pour soutenir le projet et déjà réserver vos gants.