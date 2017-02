Le constructeur automobile Jaguar et la compagnie pétrolière Shell lancent, au Royaume-Uni, un système de paiement depuis le tableau de bord. Les conducteurs peuvent régler leur plein d'essence depuis leur véhicule.

Le constructeur automobile de luxe Jaguar s’est associé avec la compagnie pétrolière Shell pour permettre aux conducteurs venus faire le plein d’essence à une station-service (Shell, forcément) de payer directement depuis leur voiture. La fonctionnalité, pour l’instant réservée au Royaume-Uni, est destinée à s’étendre.

Les nouveaux modèles Jaguar XE, XF et F-PACE intègrent dans leurs ordinateurs de bord cette application conçue par Shell, qui permet d’éviter de faire la queue à la caisse comme de se rendre à une borne de paiement automatique… mais oblige encore à sortir de son véhicule pour faire le plein.

Une fois qu’on a indiqué à l’appli le numéro de pompe utilisé, le montant total s’affiche automatiquement sur le tableau de bord. Il ne reste plus qu’à payer grâce à ses identifiants Apple Pay ou PayPal (et prochainement Android Pay). Le reçu, qui apparaît sur l’écran, est aussi envoyé automatiquement sur l’adresse email du conducteur.

Une technologie étendue à d’autres services

Peter Virk, l’un des responsables de la section technologique de Jaguar, explique l’intérêt principal du dispositif à ses yeux : « Dans un monde où l’argent en espèce est de moins en moins diffusé, les clients utilisent progressivement des méthodes de paiement électroniques et avec des cartes sans contact. Effectuer un paiement directement d’un ordinateur de bord, permettra de faire le plein d’essence de manière plus rapide et facile. Avec ce nouveau système vous pouvez choisir n’importe quelle pompe et payer le montant, même si vous avez oublié votre portefeuille ou ne trouvez pas votre carte de crédit. »

L’application de Shell sera intégrée prochainement dans tous les nouveaux modèles de Jaguar, y compris ceux de la marque Land Rover. À l’avenir, l’entreprise précise qu’on pourra aussi utiliser cette méthode pour payer des places de parking ou pour commander de la nourriture aux Drive-in des chaînes de restauration rapide.