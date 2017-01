Alors que le CES 2017 ouvre ses portes, Asus doit faire face à des divulgations ayant lieu avant l'heure. Celles-ci portent notamment sur un futur smartphone qui fonctionnera avec le projet Tango de Google.

Asus devrait profiter de l’édition 2017 du Consumer Electronics Show pour lever le voile sur un smartphone exploitant Tango, une technologie conçue par Google. C’est ce que révèle le site 9 To 5 Google, qui a pu consulter une annonce de Qualcomm révélant par inadvertance l’existence du ZenFone AR (pour « Augmented Reality ») construit par l’entreprise taïwanaise.

Tango est, rappelons-le, un projet géré par l’ancien laboratoire de Google chargé des programmes avancés, ATAP (« Advanced Technology And Projects »). Le but de Tango est de permettre à des utilisateurs de reconstruire en 3D l’environnement immédiat pour qu’ils puissent plus facilement se projeter dans la réalité augmentée. Pour cela, de nombreux capteurs sont utilisés.

Rares sont aujourd’hui les smartphones qui sont capables de faire de la cartographie spatiale. En la matière, Lenovo fait office de précurseur : le fabricant chinois a présenté l’été dernier les modèles Lenovo Phab 2, Plus et Pro, trois mobiles capables de profiter du projet Tango. Sauf coup de théâtre, Asus devrait vraisemblablement être le deuxième industriel à faire de l’indoor mapping avec le ZenFone AR.

Le ZenFone AR va bénéficier d’un système sur puce plus performant que les produits de Lenovo — on parle d’un SoC Snapdragon 821 pour le smartphone d’Asus, alors que les appareils de l’industriel chinois bénéficiaient au mieux d’un SoC Snapdragon 652. De toute évidence, l’expérience délivrée par le terminal d’Asus devrait être être un cran au-dessus de ce que propose Lenovo.

Autre particularité, il est prévu que le ZenFone AR bénéficie d’une compatibilité avec le casque de réalité virtuelle de Google, Daydream. Des précisions sur les projets d’Asus en matière de réalité augmentée devraient survenir le 4 janvier, lorsque la société tiendra sa conférence de presse. Le groupe devrait en profiter pour présenter le smartphone et en dire plus sur ses caractéristiques techniques.