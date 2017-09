Vidéo : Quand la Nasa rend hommage à Star Wars pour les missions scientifiques de l’ISS Antoine Boudet - à l'instant Pop culture

La Station Spatiale Internationale accueille depuis 2011 un laboratoire national, où sont réalisées expériences et recherches dans des conditions spécifiques, impensables sur le sol de notre planète. Comme chaque service, le CASIS a le droit chaque année à son propre écusson. Cette année, une collaboration avec Lucasfilm aura permis aux astronautes du programmes de rendre hommage à Star Wars.

Alors que l’année 2017 entre dans son dernier tiers, Disney n’a pas perdu de temps pour activer la promotion massive de son film de fin d’année, le tant attendu Star Wars VIII – Les Derniers Jedi.

Dès le 1er septembre, la maison aux grandes oreilles a lancé le Force Friday II, une journée promotionnelle dévoilant de nombreux jouets et produits dérivés aux couleurs de la franchise créée par George Lucas.

Mais c’est au travers d’une forme de promotion des plus originales que la saga galactique fait aujourd’hui parler d’elle. En effet, Lucasfilm a récemment collaboré avec la Nasa afin de créer l’écusson du Center for the Advancement of Science in Space (CASIS) — Centre pour l’Avancement de la Science dans l’Espace, dans la langue de Thomas Pesquet —, l’organisation s’occupant des expériences à bord de l’ISS.

Entre le rêve de Star Wars et la réalité de l’ISS

Originalement, les écussons étaient imaginés par les astronautes eux-mêmes. Ici, c’est l’artiste Doug Chiang qui a réalisé le design de ce badge, sur lequel on peut retrouver les trois droïdes récemment introduits dans la franchise : BB-8 de The Force Awakens, K-2S0 de Rogue One et Chopper de Rebels. On peut également observer un jeu de couleur semblable au coucher de soleil sur Tatooine, ainsi que l’ombre de l’ISS mais aussi d’une étoile (noire ?), le tout dans un emblème de la forme du Millénium Condor — ou Faucon Millénium, selon votre VF préférée.

L’homme qui a travaillé sur les épisodes I, II et VII de Star Wars semble avoir particulièrement apprécié ce travail de design pour la Nasa. « Pour moi, Star Wars, c’est le rêve, et l’ISS est le rêve devenu réalité. Je voulais que cet écusson évoque cet esprit et inspire une nouvelle génération de scientifiques » a-t-il expliqué au micro d’ABC News.

Si l’initiative est un joli coup de pub pour la sortie du prochain Star Wars, réalisé par Rian Johnson, c’est avant tout une idée du responsable de la communication et du marketing de CASIS, Patrick O’Neill. S’il admet volontiers que « c’est un mélange de couple un peu étrange, » il semble malgré tout ravi du partenariat, qui permet « d’apporter de la visibilité à la station spatiale et d’apprendre aux gens que c’est un laboratoire fonctionnel, où l’on peut faire des recherches uniques que l’on ne peut réaliser au sol. »

L’année dernière, Rocket et Groot des Gardiens de la Galaxie avaient eu droit à leur écusson. C’est sous le signe de la Force et de son équilibre qu’est placé celui de cette année. Pour les fans, ces écussons ne sont pas achetable sur le web, mais seront distribués par le centre à l’occasion de divers évènements ou concours.