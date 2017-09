C'est la rentrée et en cette éprouvante première semaine, nous souhaitions décompresser sur quelques titres indépendants.

Insidia – PC

Pour le premier jeu du week-end, nous voulions poser les mains sur Insidia, jeu de duel au tour par tour présent cet été à la Gamescom.

Fraîchement sorti cette semaine, le titre mise sur des parties rapides et frénétiques pour séduire son joueur. Avec un choix parmi 4 factions, chaque équipe de personnages possède ses capacités et caractéristiques propres. Il est par ailleurs possible de combiner les coups spéciaux de ses héros pour vaincre son adversaire avec style.

Insidia est disponible gratuitement sur Steam.

Absolver – PC, PS4

À peine sorti depuis une semaine, le dernier titre de Devolver Digital a créé son mini-séisme chez les amateurs indés et du jeu de bastion, et rencontre un fier succès critique. Absolver allie en effet multijoueur en ligne et mécaniques des jeux de bagarre avec brio.

Chaque joueur est libre de choisir son propre style de jeu en choisissant une pratique de combat, une arme et ses propres combos. Au gré du jeu, chaque personnage sera amené à combattre des adversaires mais aussi des amis, afin d’acquérir de nouvelles capacités et de nouvelles armes et armures.

Absolver est disponible à 29,99 € sur PC et PS4.

Beat The Game – PC

Enfin, nous terminons ce week-end découverte avec Beat The Game, un jeu dont la particularité est de guider le joueur à travers les sons. L’histoire du personnage se révèle en effet au fur et à mesure de la découverte de nouvelles sonorités et la création de nouvelles musiques avec ces trouvailles auditives.

Après avoir collecté tous les sons, le joueur sera amené à présenter un show musical.

Beat The Game est disponible sur Steam.