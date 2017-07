Après le succès du Revolution Pro Controller, Nacon remet déjà ça avec une deuxième version bien plus complète et attendue pour cet été.

En décembre dernier, Nacon, en partenariat avec Sony, lançait le Revolution Pro Controller, une manette pensée pour les experts et notamment centrée sur l’eSport. Au vu de ses qualités indéniables (sticks asymétriques avec une amplitude à 46 degrés, 100 % personnalisable via un logiciel dédié et solidité à toute épreuve), l’accessoire a rencontré un joli succès, matérialisé par des ventes estimées à 250 000 exemplaires. Cette performance commerciale, associée aux bons retours, a motivé les concepteurs à donner naissance à une deuxième génération. Elle est attendue pour cet été sur PlayStation 4… et PC !

Déjà une V2

En effet, et ce sera certainement la plus grande nouveauté de ce Revolution Pro Controller 2 : Nacon a décidé de rendre son pad compatible PC, bien que le communiqué de presse précise « La compatibilité PC n’est ni testée ni garantie par Sony Interactive Entertainment. » Autrement, cette future mouture intègre un mode manuel en ce qui concerne la configuration des raccourcis, la personnalisation complète du stick gauche et la possibilité d’utiliser la croix directionnelle selon 4 ou 8 directions (pour les jeux de combat). Elle optera également pour un port USB-C pour davantage d’universalité.

Le logiciel permettant de personnaliser la manette sera également revu avec une interface repensée tandis qu’il pourra fonctionner sur MacOS (à partir d’El Capitan) mais pas encore sur PS4. En termes de design, Nacon ne change pas une équipe qui gagne et il faut sortir la loupe pour voir des différences entre les deux modèles.

Avis aux possesseurs de la première génération : Nacon nous a précisé qu’elle ne sera pas compatible PC.