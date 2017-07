Activision a réussi son pari avec Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy, auteur d'une première performance de haute volée au Royaume-Uni.

On peste souvent sur la propension des éditeurs à miser davantage sur le passé que sur la nouveauté. Depuis quelques années, on assiste à cette vieille recette consistant à faire du neuf avec du vieux et, dans cette catégorie, Crash Bandicoot : N.Sane Trilogy pourrait en être l’apôtre parfait. La compilation fait revivre la vieille mascotte PlayStation avec un Remaster Plus offrant un habillage actuel à un trio d’aventures qui accuse son âge. Un argument qui tient de la nostalgie et qui permet au jeu n’ayant rien d’inédit de cartonner dans les charts.

Personne ne veut vraiment des remasters ?

En effet, pour sa sortie outre-Manche, Crash Bandicoot : N.Sane Trilogy réalise ni plus ni moins que la meilleure performance pour un jeu disponible sur une seule console. Ce qui veut dire que la compilation a battu l’excellent Horizon : Zero Dawn. Il est même le deuxième meilleur lancement au Royaume-Uni, juste derrière Ghost Recon Wildlands, disponible sur trois plateformes (PlayStation 4, Xbox One et PC).

Eurogamer note même qu’aucun opus tiré de la franchise Crash Bandicoot ne s’était encore hissé en tête des ventes. Là, Crash Bandicoot : N.Sane Trilogy domine un podium également composé de Micro Machines : World Series (autre vieux titre remis au goût du jour d’ailleurs) et GTA V (qui est de moins en moins neuf).

Il faut donc comprendre une chose : les joueurs se plaignent des remakes et des remasters dont semblent parfois abuser les éditeurs. Mais ils les achètent quand même… Un constat de plus qui appuie sur cette fameuse majorité silencieuse supplantée par une minorité qui partage sa hargne dans les forums.