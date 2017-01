Vidéo : DiRT Rally : gratuit sur PC, le mode VR sur PS4 sera un DLC payant Maxime Claudel - il y a 34 minutes Pop culture

DiRT Rally sera bientôt jouable sur le PlayStation VR. Mais il faudra repasser à la caisse...

Sur PC, DiRT Rally est compatible avec la réalité virtuelle via l’Oculus Rift. Sur PlayStation 4, la simulation de Codemasters ne l’est pas encore malgré la disponibilité du PlayStation VR. Mais ce vide sera bientôt comblé puisque le studio a annoncé le lancement d’un DLC pour nous plonger dans le costume du quadruple champion du monde Sébastien Ogier avec une expérience encore plus immersive. Mais ce qui est gratuit sur PC ne le sera malheureusement pas sur console…

La VR, ce n’est pas gratuit

Il faudra donc payer 9,99 $ pour jouer à DiRT Rally sur le PlayStation VR. On se consolera en se disant que le jeu sera intégralement jouable en réalité virtuelle. En prime, un nouveau mode permettra à un autre joueur de faire le copilote. Grâce à l’écran social, il pourra donner des indications à celui portant le casque par le biais du touchpad et de la croix directionnelle. C’est toujours mieux que de ne rien faire pendant que l’autre en profite comme il se doit. « L’addition d’un mode copilote permet de jouer avec un ami en ajoutant un degré supplémentaire de réalisme et d’immersion aux courses. », lance Paul Coleman, chez Codemasters.

À noter que DiRT Rally aura également droit à une nouvelle version physique, baptisée DiRT Rally PLUS VR Upgrade et contenant, comme son nom l’indique, l’extension VR. Aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment.