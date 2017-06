La rumeur était solide chez les diplomates, elle est cette fois-ci confirmée par la presse : Trump a bien déclassifié des renseignements israéliens auprès de la Russie. L'État hébreu aurait en effet réussi plusieurs attaques dans les systèmes informatiques de l'État Islamique, trouvant ainsi une précieuse avance stratégique.

Lorsque le New York Times révèle que le Président américain a déclassifié, pour la Russie, un renseignement fourni par des alliés, de nombreux commentateurs observent que Donald Trump a fait une erreur diplomatique majeure. Alors que les Américains ne savent pas encore quel allié ils ont lésé, les diplomates s’inquiètent. Peu de temps après, le Times new yorkais finira par clarifier la source du renseignement en question : Israël.

Aujourd’hui, le même journal confirme définitivement la rumeur et prouve que l’information livrée provenait en réalité d’une cellule de hackers effectivement au service de l’État hébreu. Ces derniers ont mené, il y a plusieurs mois, une attaque visant une cellule armée de l’État Islamique en Syrie.

Les hackers ont pu alors découvrir des attaques imaginées par l’EI, dont les fameux ordinateurs piégés qui devaient prendre place dans les avions de ligne. La découverte de ce tuyau amène de nombreux pays et compagnies à changer la réglementation concernant les produits informatiques à bord des avions au printemps.

Un incident diplomatique

Mais le tuyau provoque également un incident diplomatique dans le bureau oval puisque Donald Trump partageait, il y a quelques semaines, l’information avec le ministre russe des affaires étrangères, M. Lavrov. Pourtant, les Israéliens auraient été particulièrement clairs avec leurs alliés concernant ce dossier : il doit être géré avec prudence. Or en livrant, sans préavis, le tuyau aux Russes, M. Trump a pris le risque de voir celui-ci indirectement livré à l’Iran. Pour les espions israéliens, l’acte de Trump est « notre pire peur qui se réalise » comme l’explique un officier anonyme au New York Times.

Le couple Moscou-Téhéran dans le viseur

La coopération entre les services secrets américains et israéliens est pourtant une priorité pour l’État hébreu — et pour les USA. Avec plus de vingt années d’opérations menées en tandem, notamment à l’encontre de l’Iran, du Hamas ou encore du Hezbollah, la relation entre les deux pays semblait quasiment imperturbable. Par ailleurs, M. Trump avait donné à la droite israélienne de nombreux gages durant sa campagne. Et si l’ambassade américaine n’a pas déménagé — c’était une des promesses du candidat républicain — la visite de l’État hébreu par le président avait été saluée par de nombreux membres de la majorité israélienne.

Le journal Hareetz souligne par ailleurs qu’en janvier, à la suite de l’élection de M. Trump, les services secrets israéliens notaient que la proximité du candidat avec la Russie de Poutine serait probablement un obstacle sur la question iranienne. Ajoutant que des informations livrées aux services américains pourraient être ainsi dévoilées aux Russes et par extension, aux Iraniens. Avant de quitter leur fonction, plusieurs officiels américains avaient déjà conseillé à l’État Hébreu d’être prudent concernant la fiabilité de leurs successeurs à la Maison Blanche et à la NSA.

À ce titre, les cinglantes attaques de Donald Trump envers l’Iran, disséminées durant tout son voyage officiel au Proche Orient, apparaissent désormais comme de tardifs gages livrés autant à Israël qu’aux Saoudiens. Mais loin des déclarations et des sommets, il semble que ce soit l’imprudence diplomatique de Trump qui menace certaines alliances de long terme.