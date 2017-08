RED by SFR propose une nouvelle option 100 Go pour 2 euros par mois pour les clients des forfaits 10 et 15 euros par mois.

Vous avez besoin de beaucoup de données sur votre forfait mobile mais vous n’êtes pas éligible à l’offre illimitée de Free Mobile ?

RED by SFR propose une nouvelle option pour ses clients avec un forfait à 10 et 15 euros par mois qui permet de profiter de 100 Go de data pour 2 euros par mois. C’est l’une des options les plus intéressantes, tous opérateurs confondus.

Les données supplémentaires ne sont pas utilisable en Europe dans le cadre de la fin des frais d’itinérance pour les pays membres de l’union européenne. Si vous n’êtes pas client RED by SFR, vous pouvez souscrire à l’un des deux forfaits afin de profiter de cette nouvelle option, ce qui vous permettra de profiter de 105 Go de data pour 12 euros par mois ou 115 Go de data pour 15 euros par mois. Le deuxième forfait est utilisable dans son intégralité (sauf les 100 Go de data optionnels) en Europe, au Canada et aux USA, parfait pour les globe-trotters.

