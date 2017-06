L'entreprise japonaise Line, qui détient l'application de messagerie instantanée du même nom, vient de lancer son assistant de maison. Leur design est inspiré des mascottes de la société, un ours et un canard.

Les assistants de maison ont un design relativement homogène : un genre de petite boite, dont la forme est souvent sphérique et parée de coloris neutres (blanc et gris pour Google Home, par exemple). Au Japon, la société Line, à l’origine de l’application de messagerie populaire dans le pays, a décidé de pimper un peu le look de ses propres assistants.

Début 2017, l’entreprise avait déjà fait part de son souhait de lancer son propre assistant, rappelle The Verge. C’est à présent chose faite : le 15 juin 2017, l’entreprise tenait sa conférence annuelle à Tokyo et a dévoilé ses haut-parleurs connectés, baptisés Champ. En forme d’animaux kawaï, cela va de soi.

Sally & Brown

Dans la lignée de Google Home et Amazon Echo, ces assistants permettent d’écouter de la musique, de créer des listes de course, de programmer des alarmes… avec une bonne dose de mignonnerie. Line s’est inspirée de deux de ses mascottes populaires au Japon pour le design de ses appareils : Brown l’ours, et Sally le canard. Ces visuels ne sont pas encore définitifs, mais Line a bien confirmé que ces assistants de maison « décontractés » seront disponible à l’hiver 2017.

Les assistants de maison seront disponible fin 2017

Line a également dévoilé une version plus proche des assistants habituels avec Wave, qui sera mis en vente à l’automne pour un prix qui devrait avoisiner les 130 $. L’entreprise espère étendre la portée de ses services en Asie grâce à de tels produits, jugeant que le marché des smartphones n’est plus aussi porteur.