Bouygues vient d'annoncer un palliatif pour les zones géographiques françaises qui ont des débits ADSL vraiment faibles : une box 4G avec data illimitée.

Si vous désespérez d’avoir un jour la Fibre ou une connexion ADSL plus décente que celle que proposent les FAI dans les campagnes ou les lieux éloignés des DSLAM urbains, la solution dévoilée aujourd’hui par Bouygues pourrait vous intéresser. L’opérateur va en effet commercialiser une box 4G avec data illimitée pour 29,99 € par mois (avec 3 € de frais de location de box, soit un total de 32,99 € par mois).

L’engin est tout simple à configurer : vous le branchez et elle émet un réseau Wi-Fi qui peut connecter jusqu’à 32 appareils. À première vue, la box ne semble pas avoir de port Ethernet. Vous profiterez ainsi des débits 4G qui sont supérieurs à ceux d’un ADSL classique. En moyenne sur la France, Bouygues affiche un débit de 21,1 Mb/s en download et de 6,4 Mb/s en upload. L’opérateur affirme couvrir 85 % de la population et estime pouvoir aller jusqu’à 99 % de la population d’ici fin 2018.

Vous pourrez connaître votre éligibilité à l’offre sur cette page à compter du 23 janvier 2017.