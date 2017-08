Blizzard Entertainment n'a pas oublié Warcraft III: Reign of Chaos, récemment mis à jour avec des rééquilibrages et un serveur public de test.

Blizzard Entertainment est passé maître dans l’art de mettre à jour ses oldies (comme Diablo 2 en mars 2016), ou à leur offrir une seconde jeunesse comme c’est le cas avec la version Remastered de StarCraft. Il y a quelques jours, le géant américain a déployé une mise à jour pour un autre de ses jeux de stratégie, Warcraft III : Reign of Chaos, sorti en 2002 dans nos vertes contrées, mais toujours très actif sur la scène eSport (au même titre que StarCraft premier du nom soi-dit en passant).

Warcraft III n’est pas oublié

Quinze ans après son lancement, Warcraft III : Reign of Chaos se dote enfin d’un serveur public de test, qui s’avérera utile, aux yeux du producteur Pete Stilwell, pour tester de nouveaux éventails de cartes pour les modes compétitifs (1vs1, 2vs2, 3vs3, 4vs4 et chacun pour soi). Il faut prévoir 3 Go d’espace libre pour installer le client.

Le patch en question, numéroté 1.28, applique aussi quelques correctifs sur certains éléments. Par exemple, certaines textures ont été revues et la taille de certains arbres a été réduite pour améliorer la visibilité. Autant dire qu’il est louable de voir Blizzard Entertainment toujours en quête de la perfection pour améliorer ses jeux.

Il ne compte pas s’arrêter là concernant le RTS ayant inspiré World of Warcraft et a déjà ciblé trois problèmes connus à résoudre : le matchmaking un peu trop long, les fonctionnalités liées aux tournois et au classement pour le PTR et la latence, améliorée, mais encore loin des standards actuels. Les joueurs de Warcraft III : Reign of Chaos peuvent, dès lors, guetter la prochaine version. On rappellera que le précédent patch, le 1.27, avait été rendu disponible en 2016. Rendez-vous en 2018 pour le 1.29 ?