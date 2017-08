Cet été, quoi de mieux qu'un bon manga pour vous détendre à la plage ? Voici 5 titres aux accents résolument aquatiques.

Tranche de vie, drame, aventure… il y en a pour tous les goûts dans notre sélection de mangas marins qui sauront vous transporter, le temps de votre lecture, auprès de la mer, d’un lac ou d’une rivière.

Underwater Underwater, le village immergé

De Yuki Urushibara, éditions Ki-Oon, 2 volumes

Par un été étouffant, alors que d’importantes restrictions d’eau frappent le Japon, la jeune Chinami s’évanouit pendant un entraînement d’athlétisme. À son réveil, la collégienne se trouve sur les berges idylliques d’une rivière aux eaux cristallines. Autour d’elle, un village paisible mais abandonné, où vivent seulement un vieil homme et un petit garçon. Ce lieu mystérieux, qui lui semble étrangement familier, va petit à petit lui livrer ses nombreux secrets…

Perte d’un être cher, lien avec la nature, rapports familiaux ou aux traditions ancestrales… Underwater aborde tous ces thèmes avec une grande justesse, sublimée dans ce grand format signé de la plume de Yuki Urushibara, déjà remarqué avec Mushishi.

Le savant dosage opéré par la mangaka entre le fantastique et le réel nous amène à partager les rêveries de Chinami d’autant plus facilement.

Le premier tome est disponible à partir de 15 €.

Les enfants de la mer Les enfants de la mer

De Daisuke Igarachi, 5 tomes, éditions Sarbacane — Série terminée

Ruka était loin d’imaginer que son escapade à Tokyo, le temps d’une journée, l’amènerait à rencontrer Umi, un mystérieux garçon apparu dans les eaux du port de la capitale. D’autant que la collégienne caractérielle retombe nez à nez avec ce nageur aux dons aquatiques surnaturels peu après, dans l’aquarium de son père océanographe.

D’où viennent Umi et Sora, son compagnon cynique aux mêmes attributs, qui brille lui aussi sous l’eau ? La question qui hante Ruka va trouver sa réponse au fil des plongées de la jeune fille.

Le trait atypique de Daisuke Igarashi, mis en valeur par ce grand format, rappelle certains films d’animation japonaise. Au même titre que les thématiques abordées, entre le rapport au monde marin et le statut hybride de Umi et Sora. Le dépaysement est garanti dans ce récit en 5 volumes.

Le premier tome est disponible à partir de 10,78 €.

Là où la mer murmure Là où la mer murmure

De Keiko Ichiguchi, éditions Kana, 1 volume

Entièrement dessiné et scénarisé par la mangaka Keiko Ichiguchi, ce one-shot a pour particularité de se dérouler en France. On y suit en effet le parcours de Marina, une jeune femme bien décidée à lever le voile sur la disparition de sa mère.

Celle-ci est-elle bien morte en sauvant Marina de la noyade quand elle avait 3 ans ? Ou est-elle encore en vie, après voir mené une carrière de chanteuse à succès ? C’est le mystère qu’entend éclaircir Marina en partant à la rencontre, dans un petit village français, de cette figure disparue.

Bien servi par un graphisme épuré et élégant, ce one-shot court parvient à captiver le lecteur dès les premières pages. Si la quête poursuivie par Marina n’est pas forcément des plus originales, les rebondissements et les souvenirs qui l’attendent permettent de rythmer ce récit touchant, qui parvient à éviter l’excès de pathos tout en abordant des questions variées comme la perte de mémoire et les retrouvailles.

Le volume unique est disponible à partir de 15 €

One Piece One Piece

De Eichiirô Oda, éditions Glénat, 83 tomes — Série en cours

Doit-on vraiment encore présenter One Piece ? Depuis 1997, Luffy et son équipage de personnalités lancées à la recherche du One Piece, le fameux trésor laissé par le plus grand des pirates, ont conquis le Japon — et, dans leur sillage, le reste du monde — au gré de leurs aventures déjantées.

Combats épiques, îles exotiques, univers pensé dans ses moindres détails (malgré les apparences parfois brouillonnes de l’intrigue), situations délirantes, séquences émotion toujours poignantes… One Piece est un mélange de genres d’une rare maîtrise, qui parvient toujours à se renouveler alors que la série best-seller fête cette année son 20e anniversaire.

Si le nombre conséquent de volumes — amené à croître pendant un moment encore — peut rebuter le néophyte, One Piece reste la valeur la plus sûre du shônen (manga pour adolescents) et la garantie d’un excellent moment de dépaysement.

Après plus de 80 tomes, Eiichirô Oda parvient encore à surprendre son lectorat grâce à son imagination sans limite, ses rebondissements savamment distillés et sa galerie de personnages aussi loufoques qu’inoubliables. Une prouesse d’autant plus significative que les shônen ont souvent tendance à s’épuiser au bout d’une vingtaine de tomes.

Il n’est jamais trop tard pour se lancer dans l’aventure : le premier tome est disponible à partir de 6, 90 €.

Hokusai Hokusai

De Shotarô Ishinomori, éditions Kana, 1 volume

Il a laissé son nom — ou plutôt son pseudonyme — à la postérité, mais qui était vraiment Katsushika Hokusai, le célèbre auteur de La grande vague de Kanagawa ?

Shotarô Ishinomori, plus connu pour ses œuvres cultes pour enfants comme Cyborg 009, répond à cette question dans Hokusai en retraçant le parcours unique de ce dessinateur et peintre de légende qui décide de se réinventer à l’âge de 40 ans sous ce nouveau nom.

Le trait du mangaka, typique de la fin des années 1980, a certes vieilli mais son récit reste très dynamique et se dévore d’une traite. On y découvre les doutes, les joies et les pannes d’inspiration d’Hokusai, qui résume son défi d’une formule : « En changeant de nom, c’est moi que je veux changer ! »

Ce tome unique est disponible à partir de 15 €.