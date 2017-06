Découvrez notre sélection de jeux pour le week-end !

Magicarpe Jump – iOS, Android

Le dernier jeu mobile de The Pokémon Company a de quoi dérouter. Dans le monde fabuleux des Pokémon, il y a ceux qui capturent à tire-l’arigot et qui terrassent leur adversaires dans des combats acharnés, puis il y a les éleveurs de Magicarpe. Alors oui, ce Pokémon ne sert à rien, on le sait tous, mais il peut sauter très haut. Il n’en fallait pas plus pour pondre un jeu mobile dans lequel notre bête de compétition doit être nourrie, choyée et entraînée pour battre des hauteurs de saut. Attention toutefois à ce qu’un Roucoups ne vienne pas vous chourer votre poiscaille ! Ça nous est arrivé, et c’est très traumatisant.

Invisigun Heroes – PC

Si vous passez le week-end à plusieurs, nous vous proposons de découvrir Invisigun Heroes, un jeu d’arène plutôt particulier. Chaque personnage est en effet invisible sur la carte, ses déplacements ne sont révélés que lorsque que l’on se cogne sur les objets environnants, et l’on redevient visible chaque fois que l’on tire. Le but évidemment, est d’être le dernier encore debout. avec une petite liste de personnages dotés de caractéristiques propres, Invisigun Heroes offre une expérience multijoueur vraiment intéressante.

Invisigun Heroes est disponible à 14,99 €

Rakuen – PC

Dans un tout autre registre, nous partons ce week-end à la découverte de Rakuen, ce jeu développé notamment par la compositrice Laura Shigihara à qui l’on doit notamment la chanson de Plants vs Zombies. Ici, on incarne un petit garçon cantonné à l’hôpital. accompagné de sa mère, il rêve d’évasion dans le monde de son livre préféré. De belles rencontres, des multiples quêtes et une très jolie histoire vous attendent.

Rakuen est disponible à 9,99 €