Lenovo se lance dans les ordinateurs portables pour joueurs avec une gamme Legion aussi peu onéreuse qu'elle est laide et fragile.

Lenovo a commencé à dévoiler sa gamme CES et, petite surprise, le Chinois qui possède aujourd’hui Motorola et les ThinkPad se lance dans les ordinateurs portables pour joueurs. Il a en effet présenté aujourd’hui une nouvelle marque, Legion, et deux PC portables, nommés sobrement Y720 et Y520. Ces deux ordinateurs de 15,6 pouces sont propulsés par des Intel Core i7 de septième génération et des Nvidia GTX 1050 ou 1060 selon la configuration. Le plus haut de gamme peut venir en option avec un écran 4K.

D’après Lenovo, il s’agit du premier laptop certifié Dolby Atmos, ce qui permettra, avec les jeux compatibles (soit Overwatch, Overwatch et Overwatch pour l’instant), d’avoir une excellente spatialisation du son. En jeu, c’est un avantage certain pour qui sait s’en servir : cela permet de distinguer avec précision d’où viennent les ennemis.

Pour se différencier de la concurrence qui est déjà très nombreuse sur le secteur (on pense à Asus, Acer, MSI ou Gigabyte), Lenovo veut jouer la carte des prix agressifs : le Y520, dans sa configuration la plus basse, ne coûtera que 899 $ (et à peu près autant d’euros si on se fie aux conversions habituelles) et sortira en février. Le Y720 devrait démarrer, lui, à 1 399 euros et sortira en avril.

Reste un problème de taille que les premières personnes qui ont vu ces appareils n’ont pas manqué de relever : ils sont très bas de gamme dans leurs finitions et on a l’impression que Lenovo est allé piocher à gauche et à droite chez la concurrence pour finir avec un objet qui ressemble au monstre de Frankenstein. Au-delà du plastique glossy qui se courbe à la moindre pression, on note des éléments de design pris à HP (les côtés anguleux), à Asus (le rouge un peu partout) et à Razer (le clavier rétroéclairé en couleur qui ne sert à rien dans ce cas précis. La charnière qui tient l’écran, toute petite, semble aussi extrêmement fragile et l’ensemble finit par ressembler à ces lecteurs de DVD portables qu’on trouvait dans les années 2000. Pas sûr que vous oserez sortir un tel engin en LAN Party.