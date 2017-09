Parce que les défis ne nous font pas peur, cette semaine nous nous lançons dans la pratique de jeux difficiles, sans cœur et sans pitié.

Cook, Serve, Delicious 2 — PC

Dès qu’il s’agit de manger, on est toujours en première ligne ! La sortie du deuxième volet de Cook, Serve, Delicious est pour nous véritable événement, une ode à la bouffe qui nous emplit de joie. Cook, Serve, Delicious est un jeu d’adresse et de rapidité où chaque seconde compte. Préparer les commandes à la perfection, sans accroc et à vitesse grand V pendant les périodes de coup de feu n’a jamais été aussi stressant. La particularité de Cook, Serve, Delicious 2 est de proposer un mode co-op, comme si détruire votre santé mentale ne suffisait pas, ce jeu ruinera également votre cercle d’amis. Parfait.

Cook, Serve, Delicious 2 est disponible à 12,99 € sur Steam.

The Solus Project — PC, Xbox One, PS4, PS VR

Toujours autant fascinés par l’espace et les étoiles, nous avons décidé de jeter un petit coup d’oeil sur la sortie de The Solus Project sur PS VR. Le pitch de départ est relativement classique : la planète Terre a été détruite, et ce qu’il reste des représentants de l’humanité vivote à bord d’un vaisseau aux abords de Pluton. On a décidé de vous envoyer vous et votre équipe en éclaireur sur une exoplanète, mais tout se passe très mal. En tant qu’unique survivant, vous partez à la découverte des mystères de cette planète. Le jeu se veut angoissant,oppressant et bourré de dangers. Bon courage.

The Solus Project est disponible à 18,99 € sur Steam, et 19,99 € sur Xbox One et PS4.

Tricky Towers — PC, PS4

Vous pensiez être imbattable à Tetris depuis votre plus tendre jeunesse, vous rendiez fous vos camarades avec votre dextérité au Jenga ? Nous oui, mais ça c’était avant. Il faudra beaucoup de patience sur Tricky Towers pour faire tenir les pièces sur une zone incroyablement restreinte. Seul contre l’IA ou à plusieurs, l’idée est d’atteindre une certaine hauteur avec votre tour sans qu’elle s’effondre. Si le mode multijoueurs vous octroie des chances de vous refaire, la moindre pièce tombée dans certains défis est symbole de défaite. Aiguisez votre patience et votre sens de la gravité, car l’épreuve sera rude.

Tricky Towers est disponible à 14,99 € sur Steam et PS4.