Cette année, Die Hard s'invite sous le sapin des foyers américains dans un format atypique. Le film d'action culte porté par Bruce Willis prend en effet la forme d'un (faux) livre pour enfants, qui parodie un célèbre conte de Noël américain.

Pour les fêtes de fin d’année 2017, l’emblématique « oh oh oh » du père Noël pourrait, dans certains foyers américains, céder sa place à un moins poli — mais tout aussi connu — « Yippee-ki-yay, pauvre con ! »

Die Hard (Piège de cristal), le film d’action qui a propulsé John McCLane (Bruce Willis) au statut de héros culte en 1988, passe en effet du grand écran au format papier, grâce à un (faux) livre pour enfants intitulé A Die Hard Christmas : The Illustrated Holiday Classic.

Malgré son format et son style de dessin, ce livre parodique scénarisé par le comédien Doogie Horner et illustré par JJ Harrison s’adresse évidemment à un public adulte au vu de ses illustrations violentes — dans la droite lignée du film. Il suffit de jeter un œil à la couverture de cet ouvrage attendu en octobre pour s’en convaincre.

Une parodie d’un célèbre conte de Noël

Le livre détourne un célèbre conte de Noël américain,The Night before Christmas : ici, vous ne trouverez pas de distribution de cadeaux par le père Noël mais plutôt la lutte armée de John McCLane contre le groupe de terroristes qui détient sa femme en otage lors du réveillon de Noël organisé dans le gratte-ciel Nakatomi Plaza. Un détail chronologique qui a son importance pour de nombreux fans de Die Hard, dont le revisionnage du film compte parmi les traditions de Noël.

Die Hard a déjà fait l’objet de plusieurs adaptations en jeu vidéo. D’abord sur PlayStation, sous la forme d’une trilogie qui reprenait l’intrigue des trois premiers volets. La saga avait ensuite connu une transposition sur Gamecube avec le FPS Die Hard : Vendetta, bien avant la sortie des dispensables films Die Hard 4 et 5 — alors qu’un sixième opus, qui prendra la forme d’un prequel, est déjà prévu.