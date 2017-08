Slope est un jeu vidéo de glisse pour Android et iOS dans lequel vous devez tapoter sur l'écran pour slalomer entre les obstacles.

On l’admet bien volontiers, il est assez curieux de parler d’un jeu de ski alors que l’été est encore présent pour quelques semaines sous nos latitudes. Mais le minimalisme et la simplicité de Slope, un jeu vidéo disponible sur Android et iOS, ont été assez persuasifs pour nous convaincre de parler de glisse en plein mois d’août.

Dans ce jeu, votre tâche est simple : vous faites descendre votre skieur, symbolisé par un point, le long d’une interminable pente. Sauf que vous n’êtes pas sur une piste verte. Les obstacles (des arbres et des rochers) sont présents en nombre et vous devez slalomer constamment pour les éviter.

Comment ? En tapotant sur l’écran ! Chaque appui déclenche le virage du skieur, vous permettant, si avez le bon tempo, de vous dégager un chemin : vous pouvez même faire des petites godilles si vous êtes assez rapide. Pratique si le passage dans lequel vous vous êtes engagé est très étroit !

Gratuit, le jeu est financé par des écrans publicitaires qui apparaissent de temps à autre (mais pas pendant une partie, rassurez-vous). Vous avez la possibilité d’acheter des items si vous voulez bénéficier de « vies » supplémentaires, ce qui vous permettra de reprendre là où vous vous êtes arrêté.

Selon l’auteur de Slope, Robbie Lynch, plusieurs autres titres du même genre l’ont incité à développer le sien. Peut-être en connaissez-vous certains : Powder, Yeti Mountain et le très sympathique Alto’s Adventure, dont nous avons déjà eu l’occasion de parler — et de recommander.

Une dernière chose : ne laissez pas votre skieur toucher le bord de l’écran, c’est aussi un obstacle !