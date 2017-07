Vidéo : StarCraft : Remastered : Blizzard raconte la création du « Warcraft dans l’espace » Maxime Claudel - à l'instant Pop culture

On ne plaisante pas avec les pépites. Et ça, Blizzard Entertainment le sait mieux que quiconque. Le géant américain s’apprête à relancer StarCraft avec un visage flambant neuf à la faveur d’une édition Remastered. Le jeu de stratégie culte, encore très joué à l’heure actuelle malgré l’existence d’un deuxième épisode, a marqué de son empreinte de nombreux joueurs et, plus important encore, le genre RTS tout entier. C’est ce qui a motivé Blizzard à lui offrir une seconde jeunesse en se payant, au passage, un petit plongeon dans le passé. Un constat clairement explicite qui ressort d’un premier making-of sobrement intitulé Creating a classic.

Quelle est la recette d’un classique ?

Pensé comme le Warcraft SF (des Orcs dans l’espace nous dit-on), StarCraft est devenu un classique instantané. Blizzard Entertainment l’affirme bec et ongle et on peut y voir un manque de modestie — ou tout simplement l’inéluctable. Dans la vidéo, Mike Morhaime, CEO, se souvient d’une époque où une petite équipe devait travailler d’arrache-pied pour donner rapidement naissance à un prototype en vue d’une présentation. À l’arrivée, le projet a fondamentalement changé, en termes de rendu visuel et de moteur graphique, pour devenir le StarCraft sorti en 1998. Pour développer un monument, il faut donc ne pas avoir peur de repartir de zéro et se remettre constamment en question. L’évidence même.

Quant au Remastered, attendu pour le 14 août au prix de 14,99 €, Blizzard n’oublie pas de rassurer les fans, « Nous ne cherchons pas à l’améliorer, vous ne pouvez pas faire n’importe quoi avec la perfection, mais plutôt à ramener ce qui était à la pointe en 1998 aux standards d’aujourd’hui. » Là encore, la mouche de la modestie n’a pas piqué.