Porsche propose plusieurs options payantes pour sa Taycan. Dont un pack permettant à la voiture d'émettre des sons plus... sportifs.

Le mois de septembre a démarré par la présentation de la très attendue Porsche Taycan, première voiture électrique conçue par la prestigieuse firme allemande. Si elle a tout pour plaire, son prix plancher en a refroidi plus d’un : il faudra débourser au minimum 155 552 euros pour s’en offrir une. Et bien plus encore pour celles et ceux qui veulent un véhicule vraiment à leur image. Porsche propose tout un tas d’options payantes, y compris les plus farfelues. Comme un son plus émotionnel vendu… 504 euros.

Oui, oui, vous lisez bien : il sera possible de débourser plusieurs centaines d’euros pour ajouter un « son sportif éclectique à l’intérieur et à l’extérieur lors de la conduite ». Cette option s’intitule Porsche Electric Sport Sound et vient se ranger dans l’onglet ‘Caractéristiques du groupe motopropulseur/châssis’ au sein du configurateur en ligne.

Offrez un meilleur son à la Taycan pour 504 euros

Porsche estime que cette fonctionnalité vendue très très cher « renforce le caractère émotionnel et sportif de la conduite du Taycan ». Pour illustrer ses propos, le constructeur partage un aperçu des bruitages que l’on pourra apprécier à bord ou depuis l’extérieur de la voiture (cliquez sur le logo en forme de haut-parleur). C’est très subjectif, mais le rendu paraît encore très artificiel. Porsche précise qu’il sera possible de désactiver cette option depuis l’interface, sachant que la Taycan produira obligatoirement un son (c’est désormais la loi).

On peut trouver l’approche de Porsche déroutante : plus de 500 euros pour un fichier son installée dans sa voiture achetée plus de 150 000 euros ? C’est osé. Mais il suffit de jeter un œil au configurateur pour comprendre que, chez Porsche, la personnalisation a un prix (et qu’il y a énormément de choix en la matière). À l’arrivée, cette option ne manquera pas de contenter les quelques puristes qui veulent du gros son pour accompagner leurs grosses accélérations. Même électriques.