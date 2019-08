Le constructeur active progressivement la charge à 150 kW sur ses Superchargeurs français.

Les propriétaires de Tesla l’attendaient depuis plusieurs mois, la mise à jours des Superchargeurs V2 permettant de charger jusqu’à 150 kW est finalement arrivée en France. Alertés par une discussion Reddit du 28 août nous avons eu la confirmation auprès de Tesla de ce déploiement qui ne concerne pas encore tous les sites du constructeur.

Pour le moment, les Superchargeurs de Bayonne, Marne-la-Vallée, Nancy, Saintes, Thiais et Tours semblent opérationnels. Le reste des bornes de charge rapide de Tesla seront mises à jour d’ici à la fin de la semaine prochaine selon la marque.

Couplée au pré-conditionnement pour la charge des batteries arrivé en cours d’année, la charge à 150 kW permet de faire baisser le temps de recharge de tous les modèles de la gamme confirme la même source. Difficile en revanche de quantifier ce gain de temps puisque la vitesse de la charge s’adapte en fonction d’un certains nombres d’éléments (année du modèle, kilométrage, etc). Tesla n’a pas pu nous donner de données précises à ce sujet.

Les Superchargeurs V3 avant la fin de l’année en Europe

Cette mise à jour logicielle (elle n’a pas nécessité de travaux sur les Superchargeurs) précède une évolution plus importante de l’infrastructure de charge rapide de la marque californienne. Dès la fin de l’année, les Superchargeurs V3 arriveront en Europe. Ils permettront une recharge jusqu’à 250 kW (soit encore plus rapide) et intégreront des évolutions destinées à réduire le temps de charge. Les bornes ne seront par exemple plus appairées et ne se partageront donc plus le flux de puissance disponible.

Avec ces évolutions Tesla avance ses pions face au déploiement de réseaux de charge ultra-rapide comme Ionity. Financées par un consortium de constructeurs allemands ces bornes permettent théoriquement de se charger jusqu’à 350 kW. À cette date aucun modèle de série n’est en revanche encore capable d’atteindre cette puissance mais certaines Model 3 peuvent d’ores et déjà se charger jusqu’à 200 kW.

Crédit photo de la une : Tesla Signaler une erreur dans le texte