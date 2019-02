Tesla a demandé au Cookie Monster de se frotter au Mode Sentinelle de ses voitures. À ses risques et périls.

Le Cookie Monster, alias Macaron le Glouton chez nous, n’a pas suivi les recommandations de Tesla. À savoir éviter de s’approcher d’une voiture de trop près quand le Mode Sentinelle est activé. La mascotte de l’émission pour enfants Sesame Street l’a appris à ses dépends, une séquence immortalisée par une vidéo promotionnelle diffusée le 20 février 2019.

Il faut avouer que le propriétaire de la Model 3 n’a pas écouté les conseils de Tesla non plus. En laissant des cookies à la vue des passants, il a pris un énorme risque et Cookie Monster, en gros gourmand qu’il est, n’a pas pu s’empêcher de s’engouffrer dans la brèche…

Qu’enregistre vraiment le Mode Sentinelle ?

Cette séquence humoristique vient surtout démontrer l’efficacité du Mode Sentinelle, récemment déployé par le fabricant. Puisque Cookie Monster n’hésite pas à grimper sur le capot de la Model 3, la voiture détecte une réelle menace et se met très rapidement en branle-bas de combat. Le déclenchement de l’alarme, associé à la Toccata et Fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, suffit pour faire fuir le bonhomme bleu, qui n’avait pas vu le premier palier d’alerte (l’apparition de l’œil rouge menaçant sur l’écran).

Yes, here’s what the front TeslaCam recorded pic.twitter.com/5BGkPcCP2H — Tesla (@Tesla) February 20, 2019

Sur Twitter, Tesla s’est permis de diffuser les quelques secondes enregistrées par la caméra de bord. Cette spécificité permet, en cas d’acte de vandalisme ou de vol (tentative comme réussite), d’identifier plus facilement les coupables. Moralité de l’histoire ? Ne laissez pas des cookies — ou des pains aux olives — à portée de vue, mangez-les.

