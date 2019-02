General Motors officialise sa marque de vélos électriques, baptisée ARĪV.

Après avoir passé quelques mois mouvementés, General Motors est prêt à relancer la machine et asseoir sa stratégie basée sur la mobilité électrique. Dans un communiqué de presse publié le 14 février 2019, le constructeur américain a officialisé le nom de sa marque de vélos électriques et en a profité pour lancer les précommandes dans certains pays européens.

Ses deux-roues s’appelleront donc les ARĪV. Dans un premier temps, une version compacte — le Meld — et une déclinaison pliable — le Merge — seront proposées en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas — où le segment est très populaire. Comptez respectivement 2 800 et 3 400 euros (nos voisins allemands paieront un peu plus cher) — soit la même fourchette de prix que les VanMoof. Les livraisons sont prévues pour le deuxième trimestre de cette année.

Jusqu’à 25 km/h

General Motors s’est appuyé sur son savoir-faire pour donner naissance à un petit moteur capable de monter à 25 km/h (la vitesse maximale autorisée dans l’Union européenne). L’autonomie grimpe à 64 kilomètres et la batterie se recharge en 3h30 environ. Les vélos ARĪV sont bien évidemment équipés de lumières à l’avant et à l’arrière.

Du côté du design, General Motors l’a voulu le plus urbain, compact et moderne possible. En résulte un vélo qui ne passe pas inaperçu, en espérant que la finition soit à la hauteur des attentes — et du tarif. « Nous croyons que les eBikes ARĪV sont un moyen rapide, amusant et sain d’atteindre sa destination », précise le constructeur.

Connexion oblige, les ARĪV sont associés à une application mobile via Bluetooth. Elle fournit des informations sur la vitesse, la distance, le niveau de batterie, le degré d’assistance du moteur ou encore le compteur kilométrique. Amusant : une future fonctionnalité basée sur un algorithme propriétaire pourrait aider à arriver à bon port sans suer.

