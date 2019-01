Tesla va supprimer les versions 75D de ses Model S et X, ce qui signifie que le prix plancher pour acquérir les véhicules haut de gamme va augmenter.

Cela coûtera bientôt encore plus cher d’acheter une Model S ou un Model X. Dans un tweet publié le 10 janvier 2019, Elon Musk a annoncé la fin de la commercialisation des versions 75 kWh (appelées 75D) de la berline premium et du SUV — pour l’ensemble des territoires. Elle sera effective à compter de lundi prochain, soit le 14 janvier 2019 (vous pouvez encore en commander une).

Cette décision signifie que la Model S et le Model X ne seront plus proposés qu’en deux déclinaisons : 100D et P100D. Et que le prix plancher ne sera plus tout à fait le même. Dans le cas d’une Model S, la 75D est vendue à 89 500 euros, contre 110 900 euros pour la 100D (et 148 200 euros pour la P100D).

Starting on Monday, Tesla will no longer be taking orders for the 75 kWh version of the Model S & X. If you’d like that version, please order by Sunday night at https://t.co/46TXqRJ3C1 — Elon Musk (@elonmusk) January 9, 2019

Justification Plus d’écart avec la Model 3

Depuis ses débuts, Tesla a toujours pris l’habitude de réviser sa gamme et on se rappellera que la Model S et la Model X on également existé avec une batterie de 40 kWh, 60 kWh (il s’agissait dans un deuxième temps d’une batterie de 75 kWh bridée de manière logicielle), de 85 kWh et de 90 kWh. Dans les réponses à son tweet, Elon Musk a fait comprendre que Tesla allait en finir avec le marketing basé sur des chiffres, suggérant une communication lissée pour toutes ses voitures et calquée sur celle de la Model 3 (Batterie Grande Autonomie, Performance).

Par ailleurs, avec cet énième ajustement, le constructeur américain marque un peu plus l’écart de prix entre la Model 3 et ses autres véhicules. Ainsi, la Model 3 avec Batterie Grande Autonomie coûte deux fois moins cher qu’une Model S 100D — ce qui paraît un peu plus logique.

Prix Prix des Tesla en janvier 2019

Dès lors, voici à quoi ressemble la nouvelle gamme Tesla :

Autonomie 0 à 100 km/h Prix Model S 100D 632 km (NEDC) 4,3 s 110 900 euros Model S P100D 613 km (NEDC) 2,7 s 148 200 euros Model X 100D 565 km (NEDC) 4,9 s 110 900 euros Model X P100D 542 km (NEDC) 3,1 s 153 050 euros Model 3 Batterie Grande Autonomie 560 km (WLTP) 4,8 s 53 500 euros Model 3 Performance 530 km (WLTP) 3,5 s 64 300 euros

Crédit photo de la une : Tesla