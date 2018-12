Elon Musk a fait de nouvelles promesses en annonçant de nouvelles fonctionnalités très avancées pour l'Autopilote.

Une fois n’est pas coutume, Elon Musk a pris la parole sur Twitter pour annoncer des nouveautés qui seront prochainement intégrées dans les voitures Tesla. Dans ses messages publiés le 9 décembre 2018, l’intéressé s’est concentré sur l’Autopilote, qui sera bientôt capable de gérer des situations urbaines un peu plus complexes : un feu rouge, un stop et un rond-point.

Ce serait une sacrée avancée pour le super assistant. Au point qu’Elon Musk se plaît à promettre : « Votre Tesla sera bientôt capable d’aller de votre garage à votre parking d’entreprise sans aucune intervention humaine ». Une autre manière de dire que la conduite autonome arrive, même si, en l’absence de législation, on ne pourra pas la considérer comme telle.

Already testing traffic lights, stop signs & roundabouts in development software. Your Tesla will soon be able to go from your garage at home to parking at work with no driver input at all.

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2018