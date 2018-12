Vous hésitez entre une Model S ou un Model X ? Entre une version 100D ou P100D ? Pas de panique, on vous aide à choisir le bolide électrique de vos rêves.

Tous les membres de la rédaction de Numerama, journalistes nantis, en plus d’avoir le permis, possèdent une Tesla. C’est même devenu un critère d’embauche. Et nous n’acceptons rien en dessous des modèles 100D.

Pourquoi ne pourrait-on pas demander une voiture au Père Noël Elon Musk ? Après tout, on peut bel et bien écrire ce que l’on veut sur sa liste, même ses désirs les plus fous. Et quitte à demander une voiture, autant demander une Tesla, véritable sujet de toutes les passions et qui n’a pas besoin de passer par une station essence pour fonctionner.

À ce jour, Tesla ne commercialise que deux produits en France : une berline, la Model S, et un SUV, le Model X. Vous ne savez pas quoi garer sous votre sapin ? Pas de panique, on va vous aider à faire le meilleur choix en naviguant entre les extrêmes : dans notre guide, vous trouverez les Tesla les plus chères et les Tesla les moins chères.

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans ce guide ? Pas de panique, notre Wishlist est là.

Les très chères Model S P100D all-in – 156 100 €

La berline de Noël

Si vous avez vraiment été très sage, alors voici la Model S la plus chère que vous pouvez trouver. Facturée 156 100 euros, elle avale le 0 à 100 km/h en 2,7 secondes, est équipée de jantes en carbone de 21 pouces et peut conduire seule dans certaines conditions (veillez quand même à garder les mains sur le volant et à rester vigilant). Côté autonomie, vous pouvez tenir plus de 500 kilomètres sans problème, même s’il ne s’agit pas de la vraie routière de la gamme.

Esprit de Noël oblige, on la prend en rouge avec un intérieur Noir et blanc premium (finitions en fibre de carbone, garniture de toit noire et sièges ventilés). N’oubliez pas d’activer l’easter egg Santa pour gagner en crédibilité et avoir l’impression de rouler dans un traineau 2.0.

Model X P100D all-in – 176 350 €

Le SUV pour aller au ski

Vous n’aimez pas les berlines ? Vous êtes ce Sam qui adore transporter les copains pour, par exemple, aller à la montagne ? Oubliez la Model S et optez pour un Model X P100D, un peu moins véloce (0-100 km/h en 3,1 secondes) mais beaucoup plus imposant avec des portes à ouverture papillon du plus bel effet. On vous a mis un habitacle six places avec des bonnes grosses jantes noires de 22 pouces. Elles se marieront parfaitement à l’intérieur premium, noir lui aussi. On n’abandonne pas le rouge, en revanche.

Et parce qu’il est toujours bon d’être prévoyant — et que vous n’êtes pas à 3 300 euros près –, on a coché l’option Pneus Hiver Pirelli 20 pouces. Ces gommes assureront une bonne tenue de route dans des conditions enneigées (parfait pour aller au ski).

Les un peu moins chères Model S 75D – 84 800 €

La Tesla des moins riches

Autonomie moins importante (490 kilomètres selon le cycle NEDC, soit moins en réalité), accélération moins franche (0 à 100 km/h en 4,4 secondes), jantes de 19 pouces seulement et pas de pilotage automatique amélioré : vous n’aurez clairement pas de quoi parader avec une Model S 75D avec équipement de série. En plus, elle n’est pas rouge. Mais elle fait le job pour les allers et retours urbains.

Model X 75D – 92 800 €

La Batmobile familiale

Vous n’avez pas cinq amis à emmener quelque part ? Vous n’aimez pas trop la montagne ? Sans doute qu’un simple Model X 75D suffira. Vous irez moins loin avec, mais tant pis. Bien sûr, dans sa configuration la plus abordable, le SUV sera noir et n’aura que des jantes de 20 pouces. Vous atteindrez quand même les 100 km/h en 5,2 secondes. Pas mal.

La moins chère Bonus : Miniature (parce que c’est moins cher)

La Tesla pour les enfants

Vous n’avez pas 100 000 euros et plus à mettre dans une voiture ? Dommage. Mais sachez qu’il est possible de s’offrir une Model S miniature pour quelques centaines d’euros. On parle quand même d’une voiture électrique capable de monter à une vitesse de 8 km/h et qui dispose d’une autonomie de 14,5 kilomètres (avec la batterie premium). Seul hic ? Il ne faut pas être trop grand pour pouvoir l’utiliser.