Tesla a mis à jour son application mobile afin qu'elle puisse renseigner sur les Superchargeurs à proximité.

L’application Tesla ne cesse d’évoluer. Et la mise à jour déployée le 5 décembre 2018 va rassurer celles et ceux qui craignent toujours de manquer d’autonomie. En effet, on peut désormais voir les Superchargeurs qui se trouvent à proximité depuis son smartphone (dans l’onglet recharge), chose qui était jusque-là réservée à l’ordinateur de bord de la voiture.

« Vous pouvez désormais voir les lieux de recharge à proximité sur l’écran de Recharge. Touchez un lieu pour démarrer la navigation du véhicule », précise la description de la version 3.7.0. En prime, l’application disponible sur iOS prend désormais en charge l’iPhone XS Max et l’iPhone XR — les iPhone dotés des écrans les plus grands.

Une aubaine pour planifier son parcours

Cette petite nouveauté, qui pourrait apparaître mineure à côté de la possibilité de contrôler sa Model S ou son Model X à distance, est très pratique. En effet, on pourra plus facilement planifier un long trajet en s’assurant qu’il y a bel et bien une station sur la route. D’autant que l’application affiche le nombre de bornes disponibles et, surtout, utilisées — en temps réel — et que Tesla ne cesse de faire grandir son réseau (plus de 11 000 Superchargeurs dans le monde à l’heure où nous écrivons ces lignes).

Et si d’aucuns préfèrent le confort d’un petit écran, ils pourront bel et bien configurer un parcours jusqu’à un Superchargeur proche depuis un téléphone avant de l’envoyer vers la fonctionnalité GPS intégrée à la voiture (ou demander à un passager de le faire). Suite à quoi, il n’y aura plus qu’à rouler jusqu’à destination.